Во время тушения пожара в Тобольском районе спасли зайчонка

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
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Updated Сегодня, 08:36
Тушить огонь в Тобольске приехала аэромобильная группировка из Оренбурга. Местные жители помогали пожарным. Во время работы из горящего куста спасли зайчика.
Глава Тобольска Леонид Митрюшкин рассказал, что команда из 50 человек на протяжении 10 дней боролась с огнём в Тобольском и Вагайском районах.
«Общими силами удалось потушить пожар в дачном кооперативе и локализовать огонь на левом берегу Иртыша. Сейчас в регионе действует два лесных пожара, оба локализованы, угрозы населенным пунктам нет», — сообщил Митюшкин в своём telegram-канале.
Ранее «Наш город» писал, что по данным на утро 19 мая в регионе действовало 8 лесных пожаров, 7 было локализовано, 2 — ликвидировано.