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Во время тушения пожара в Тобольском районе спасли зайчонка

19 мая 2023, 08:24
Фото: telegram-канал Леонида Митрюшкина

Ландшафтный пожар в Тобольском районе локализован

Ландшафтный пожар локализовали в Левобережье Тобольского района , с которым боролись 10 дней. Об этом сообщили сегодня в эфире программы «Тюменское время».

Тушить огонь в Тобольске приехала аэромобильная группировка из Оренбурга. Местные жители помогали пожарным. Во время работы из горящего куста спасли зайчика.

Глава Тобольска Леонид Митрюшкин рассказал, что команда из 50 человек на протяжении 10 дней боролась с огнём в Тобольском и Вагайском районах.

«Общими силами удалось потушить пожар в дачном кооперативе и локализовать огонь на левом берегу Иртыша. Сейчас в регионе действует два лесных пожара, оба локализованы, угрозы населенным пунктам нет», — сообщил Митюшкин в своём telegram-канале.

Ранее «Наш город» писал, что по данным на утро 19 мая в регионе действовало 8 лесных пожаров, 7 было локализовано, 2 — ликвидировано.

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#Елена Чебоксарова#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы#Тобольский район
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