Лучше бы отдали нам: в Тюмени уничтожат тонны икры, щуки и нельмы

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
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Updated Сегодня, 13:00
На эти цели собираются потратить 1,6 млн рублей, заявки принимаются до 26 мая.
«Уничтожение конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства; вещественных доказательств. Место: Тюменская область. Вид имущества: мороженная рыбная продукция», — отмечается в закупке № 0167100002323000021.
Подрядчик должен уничтожить 36 тонн щуки, 28 тонн рыбы язь. Сожгут 117 кг редкой рыбы нельма.
«В свинокомплекс нельзя или мясной ряд? Лишь бы уничтожить растоптать», - отмечает один из подписчиков паблика «Типичная Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский институт за 4 миллиона рублей купит барные столы и подиум.