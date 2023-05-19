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Лучше бы отдали нам: в Тюмени уничтожат тонны икры, щуки и нельмы

19 мая 2023, 12:53
Фото: 1MI

Почти 130 тонн икры и белой рыбы уничтожат в Тюмени за 1,6 млн рублей

Росимущество собирается уничтожить почти 130 тонн морепродуктов. Об этом сообщается в лоте № 0167100002323000021 на сайте Госзакупки.

На эти цели собираются потратить 1,6 млн рублей, заявки принимаются до 26 мая.

«Уничтожение конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в собственность государства;  вещественных доказательств. Место: Тюменская область. Вид имущества: мороженная рыбная продукция», — отмечается в закупке № 0167100002323000021.

Подрядчик должен уничтожить 36 тонн щуки, 28 тонн рыбы язь. Сожгут 117 кг редкой рыбы нельма.

«В свинокомплекс нельзя или мясной ряд? Лишь бы уничтожить растоптать», - отмечает один из подписчиков паблика «Типичная Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский институт за 4 миллиона рублей купит барные столы и подиум.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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