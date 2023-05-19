Лучше бы отдали нам: в Тюмени уничтожат тонны икры, щуки и нельмы

Почти 130 тонн икры и белой рыбы уничтожат в Тюмени за 1,6 млн рублей

Росимущество собирается уничтожить почти 130 тонн морепродуктов. Об этом сообщается в лоте № 0167100002323000021 на сайте Госзакупки.