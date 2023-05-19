В Тюмени собираются отремонтировать улицу, которая в этом не нуждается

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Ремонт будет проходить на территории от Московского тракта до жилого комплекса «Тесла парк».
Департамент по дорожной инфраструктуре и транспорту администрации Тюмени уже заключил контракт с подрядчиком, однако член регионального штаба «Народного фронта» Артем Хасанов сообщил, что достаточно лишь визуального осмотра, чтобы понять, что дорога не нуждается в проведении срочных ремонтных работ.
«Из-за того, что аукцион на выполнение работ по ремонту дорог проводится по упрощенной процедуре, отсутствует проектная документация.
Есть только сводный сметный расчёт. Соответственно, проконтролировать
подрядчика невозможно. В связи с этим возрастает риск неэффективного
использования бюджетных средств», — подчеркнул Хасанов.
Представители «Народного фронта» также сообщили, что они обратились за разъснениями по данному вопросу в департамент по дорожной инфраструктуре и транспорту Тюмени.
Ранее «Наш город» писал, что ради строительства новой дороги в областном центре снесут более 90 гаражей.