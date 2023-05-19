В Тюмени собираются отремонтировать улицу, которая в этом не нуждается

Сомнительную закупку выявили в Тюмени

Дорогу по улице Ставропольской протяженностью более 1 км планируют отремонтировать в Тюмени более чем за 206 млн рублей. Между тем дорожное полотно находится в идеальном состоянии и в ремонте не нуждается, сообщили представители президентского движения «Народный фронт».