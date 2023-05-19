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В Тюмени собираются отремонтировать улицу, которая в этом не нуждается

19 мая 2023, 09:39
Фото: 1MI

Сомнительную закупку выявили в Тюмени

Дорогу по улице Ставропольской протяженностью более 1 км планируют отремонтировать в Тюмени более чем за 206 млн рублей. Между тем дорожное полотно находится в идеальном состоянии и в ремонте не нуждается, сообщили представители президентского движения «Народный фронт».

Ремонт будет проходить на территории от Московского тракта до жилого комплекса «Тесла парк».

Департамент по дорожной инфраструктуре и транспорту администрации Тюмени уже заключил контракт с подрядчиком, однако член регионального штаба «Народного фронта» Артем Хасанов сообщил, что достаточно лишь визуального осмотра, чтобы понять, что дорога не нуждается в проведении срочных ремонтных работ.

«Из-за того, что аукцион на выполнение работ по ремонту дорог проводится по упрощенной процедуре, отсутствует проектная документация.
Есть только сводный сметный расчёт. Соответственно, проконтролировать
подрядчика невозможно. В связи с этим возрастает риск неэффективного
использования бюджетных средств», — подчеркнул Хасанов.

Представители «Народного фронта» также сообщили, что они обратились за разъснениями по данному вопросу в департамент по дорожной инфраструктуре и транспорту Тюмени.

Ранее «Наш город» писал, что ради строительства новой дороги в областном центре снесут более 90 гаражей.

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#Елена Чебоксарова#Ремонт#Дороги#Закупка#Народный Фронт#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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