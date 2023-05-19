В Тюмени снесут 150 домов в рамках КРТ, нашествие клопов, девушек покусала собака

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
В Тюмени снесут 150 жилых домов для комплексного развития территории.
Общая площадь земель, попавших под КРТ, — более 64 гектаров. Всего под снос попадут два многоквартирника, признанных аварийными, и пять многоквартирных неаварийных домов. Также будут снесены 143 частных дома, 19 объектов строительства, 1 недострой и 45 инженерно-технических сооружений.
Жители Тюмени пережили нашествие клопов.
Тюменцы жалуются на нашествие клопов в разных районах Тюмени. Минувшей ночью сразу несколько таких сообщений появилось в социальной сети Вконтакте.
О клопах рассказали жители Ново-Патрушево, Преображенского, Червишевского тракта, микрорайона Восточный, Антипино и других. Тюменцы делятся фотографиями в социальных сетях и сообщают, что клопы облепили не только окна домов, но и их одежду, некоторые даже залезли в волосы
«Это уличные клопы, людям вреда не несут, давно подняли эту тему и пора закрыть ее», — пояснила одна из подписчиц паблика «ЧП Тюмень ЧС».
Нападение собаки на двух девушек.
В тг-канале «Тюмень №1» появилось видео нападения собаки на двух девушек. Хозяин собаки не мог отогнать пса. Инцидент произошел 18 мая около 23 часов.
Происходящее засняла камера домофона в подъезде. Одной из пострадавших медики наложили швы.
«Вчера вечером на Попова, (дом семь) стаффорд, задравший дворнягу, набросился на двух девушек. Хозяин собаки не мог отогнать пса. Чуть позже пострадавшим удалось укрыться в подъезде и там ждать полицию», - сообщает подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».