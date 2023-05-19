Зарплаты до 100 тысяч рублей: в Тюмени остается высокий спрос на врачей и учителей

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Большинство из них могут рассчитывать на зарплату 30 – 40 тысяч рублей в месяц.
Сохраняется высокий спрос на врачей (почти 170 вакансий) и учителей. В частности, психиатрам предлагают до 100 тысяч рублей (всего в Тюменской области требуется 6 специалистов).
Ранее «Наш город» отмечал, что в тюменском УФСИН не хватает младших инспекторов отдела охраны и дежурной службы. Им могут предложить небольшую зарплату в 25-30 тысяч рублей.