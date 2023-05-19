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Зарплаты до 100 тысяч рублей: в Тюмени остается высокий спрос на врачей и учителей

19 мая 2023, 12:26
Фото: 1MI

Курьеры, продавцы и разнорабочие нужны тюменским компаниям

В областной столице повысился спрос на курьеров, продавцов, официантов, разнорабочих. По данным сайта Зарплата.ру, в Тюмени требуются тысячи рабочих.

Большинство из них могут рассчитывать на зарплату 30 – 40 тысяч рублей в месяц.

Сохраняется высокий спрос на врачей (почти 170 вакансий) и учителей. В частности, психиатрам предлагают до 100 тысяч рублей (всего в Тюменской области требуется 6 специалистов).

Ранее «Наш город» отмечал, что в тюменском УФСИН не хватает младших инспекторов отдела охраны и дежурной службы. Им могут предложить небольшую зарплату в 25-30 тысяч рублей.

В тюменских колониях не хватает десятки надзирателей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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