В день «Последнего звонка» в Тюмени будет тепло и солнечно

Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
Modified Сегодня, 01:46
Updated Сегодня, 01:46
А вот после обеда потеплеет до +20… +22 градусов. День ожидается солнечный, ветер — юго-восточный с порывами до 10 м/с, к вечеру он сменит направление на восточное.
В вечерние часы тоже будет тепло и ясно, а ночью похолодает до + 8 градусов. Однако уже в субботу, ко Всероссийской ночи музеев, в Тюмень придёт настоящее лето.
Ранее «Наш город» писал, что с 21 мая в областной столице ожидается потепление до + 27 градусов. Жара будет держаться долго, осадков до конца месяца не обещают.