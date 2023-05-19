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В день «Последнего звонка» в Тюмени будет тепло и солнечно

19 мая 2023, 01:45
Фото: 1MI

Ясная погода и до + 22 градусов с обеда ожидают тюменцев 19 мая

Утро в областной столице обещает быть еще прохладным — столбики термометров покажут + 12 градусов, передаёт сервис «Яндекс.Погода».

А вот после обеда потеплеет до +20… +22 градусов. День ожидается солнечный, ветер — юго-восточный с порывами до 10 м/с, к вечеру он сменит направление на восточное.

В вечерние часы тоже будет тепло и ясно, а ночью похолодает до + 8 градусов. Однако уже в субботу, ко Всероссийской ночи музеев, в Тюмень придёт настоящее лето.

Ранее «Наш город» писал, что с 21 мая в областной столице ожидается потепление до + 27 градусов. Жара будет держаться долго, осадков до конца месяца не обещают.

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