ТюмГУ запускает уникальную программу для молодых преподавателей

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Тюменский государственный университет продолжает реализацию политики управления человеческим капиталом. Для этого ведущие эксперты Школы образования ТюмГУ (новое структурное подразделение вуза) разработали программу для молодых специалистов. Участники проекта будут развивать преподавательские и исследовательские компетенции, знакомиться с передовыми образовательными технологиями, в том числе на базе ведущих вузов и научных центров России. Кроме того, предусмотрены меры материальной поддержки молодых преподавателей. Для иногородних участников предоставление мест в общежитиях ТюмГУ.
Для университета как участника федеральной программы «Приоритет 2030» особое значение имеет отбор кадров и развитие персонала. В России указом Президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. ТюмГУ гордится своими преподавателями, которые имеют высокий уровень академических компетенций и готовы передавать свой опыт, при этом на сегодняшний день механизмы его передачи молодому поколению преподавателей требуют развития. Новая программа предлагает мотивированным выпускникам вузов начать свой профессиональный путь в качестве преподавателя высшей школы, — рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Программа ориентирована на активных, целеустремленных, имеющих академический потенциал выпускников университета и аспирантов.
Подготовка молодых преподавателей в ТюмГУ — это комплексный процесс, направлена на индивидуальное сопровождение, обучение и адаптацию молодых сотрудников к незнакомой для них академической среде, пояснил руководитель группы HR-проектов, начальник управления по работе с персоналом ТюмГУ Евгений Винниченко.
Мы ставим перед собой задачу создать уникальную программу преемственности профессорско-преподавательского состава, популяризировать академическую карьеру. Быть преподавателем университета интересно и перспективно, это достойный уровень оплаты труда и множество возможностей для профессионального роста и развития, — добавил Евгений Винниченко.
Приток молодых и амбициозных преподавателей с высоким академическим потенциалом даст мощный эффект для развития как ТюмГУ, так и системы высшего образования Тюменской области в целом.
Напомним, в рамках программы «Приоритет 2030», в Институте математики и компьютерных наук ТюмГУ завершились курсы переподготовки для учителей математики и информатики по программе «Деятельностное математическое образование».