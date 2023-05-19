ТюмГУ запускает уникальную программу для молодых преподавателей

Тюменский государственный университет продолжает реализацию политики управления человеческим капиталом. Для этого ведущие эксперты Школы образования ТюмГУ (новое структурное подразделение вуза) разработали программу для молодых специалистов. Участники проекта будут развивать преподавательские и исследовательские компетенции, знакомиться с передовыми образовательными технологиями, в том числе на базе ведущих вузов и научных центров России. Кроме того, предусмотрены меры материальной поддержки молодых преподавателей. Для иногородних участников предоставление мест в общежитиях ТюмГУ.