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Posted 19 мая 09:15

Published 19 мая 09:15

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

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Тюменцев приглашают принять участие в проекте «Россия — страна возможностей»

19 мая 2023, 09:15
Фото: 1MI

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Жители Тюменской области могут проявить свои таланты с проектом «Россия — страна возможностей». Платформа объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад, сообщает пресс-служба департамента информатизации региона.

Чтобы стать участником нужно:

  1. Зайти на сайт: https://rsv.ru;
  2. Выбрать конкурс;
  3. Зарегистрироваться.

Гранты, работа с наставником, миллион рублей на развитие своего проекта, путешествие по России и другие ценные призы — все это ждет авторов лучших проектов.

Тем, у кого есть идеи в ИТ-сфере, советуем поучаствовать в конкурсе «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Здесь можно поработать с реальными социальными и бизнес-кейсами, пообщаться с профессионалами в сфере ИТ, а также получить денежные призы. До конца 2023 года пройдет 8 окружных, 1 всероссийский и 1 международный хакатоны.

Напоминаем, что участниками и победителями проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в 2022 году стали более 20 тюменцев. А в региональном чемпионате, который проходил в Тобольске, третье место занял Иван Кормин. Участник разработал один из лучших рекомендательных алгоритмов для читателей Российской государственной библиотеки.

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