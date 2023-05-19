Тюменцев приглашают принять участие в проекте «Россия — страна возможностей»

Posted 19 мая 09:15
Published 19 мая 09:15
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Чтобы стать участником нужно:
Гранты, работа с наставником, миллион рублей на развитие своего проекта, путешествие по России и другие ценные призы — все это ждет авторов лучших проектов.
Тем, у кого есть идеи в ИТ-сфере, советуем поучаствовать в конкурсе «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Здесь можно поработать с реальными социальными и бизнес-кейсами, пообщаться с профессионалами в сфере ИТ, а также получить денежные призы. До конца 2023 года пройдет 8 окружных, 1 всероссийский и 1 международный хакатоны.
Напоминаем, что участниками и победителями проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в 2022 году стали более 20 тюменцев. А в региональном чемпионате, который проходил в Тобольске, третье место занял Иван Кормин. Участник разработал один из лучших рекомендательных алгоритмов для читателей Российской государственной библиотеки.