Тюменцев приглашают принять участие в проекте «Россия — страна возможностей»

Тем, у кого есть идеи в ИТ-сфере, советуем поучаствовать в конкурсе «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Здесь можно поработать с реальными социальными и бизнес-кейсами, пообщаться с профессионалами в сфере ИТ, а также получить денежные призы. До конца 2023 года пройдет 8 окружных, 1 всероссийский и 1 международный хакатоны.