Тюменский «Стальмост» займется строительством в ДНР и ЛНР

Ранее «Наш город» отметил, что дорогу по улице Ставропольской в 1 км планируют отремонтировать в Тюмени. Некоторые тюменские активисты полагают, что она почти в идеальном состоянии. Нет необходимости тратить 206 млн рублей. Ремонт будет проходить на территории от Московского тракта до жилого комплекса «Тесла парк». Департамент по дорожной инфраструктуре и транспорту администрации Тюмени уже заключил контракт с подрядчиком, однако член регионального штаба «Народного фронта» Артем Хасанов сообщил, что достаточно лишь визуального осмотра, чтобы понять, что дорога не нуждается в проведении срочных ремонтных работ.