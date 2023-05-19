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Тюменский «Стальмост» займется строительством в ДНР и ЛНР

19 мая 2023, 11:52
Фото: 1MI

Крупная тюменская компания построит мосты в ДНР и ЛНР

Тюменская компания «Стальмост» займется строительством мостов в ДНР и ЛНР. Об этом стало известно на форуме российских предпринимателей, который проходит в Тюмени.

АО «Стальмост» специализируется на производстве металлоконструкций и специальных изделий для строительства. В 2022 году её прибыли составила почти 180 млн рублей.

«Сейчас полным ходом идет интеграция в Россию, открыто окно возможностей. В настоящий момент утверждена программа социально-экономического развития новых субъектов», — отметил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

О каких-то конкретных стройках пока ничего не сообщается. Завод специализируется на производстве автодорожных, железнодорожных и пешеходных пролетных строений, труб и опорных частей мостов. Они поставляются на объекты в Тюменской области и других регионов РФ. В 2023 году на предприятии планируют изготовить до 69 тысяч тонн металлоконструкций.

Ранее «Наш город» отметил, что дорогу по улице Ставропольской в 1 км планируют отремонтировать в Тюмени. Некоторые тюменские активисты полагают, что она почти в идеальном состоянии. Нет необходимости тратить 206 млн рублей. Ремонт будет проходить на территории от Московского тракта до жилого комплекса «Тесла парк». Департамент по дорожной инфраструктуре и транспорту администрации Тюмени уже заключил контракт с подрядчиком, однако член регионального штаба «Народного фронта» Артем Хасанов сообщил, что достаточно лишь визуального осмотра, чтобы понять, что дорога не нуждается в проведении срочных ремонтных работ.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Дороги
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