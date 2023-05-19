Тюменских наркобаронов отправили в колонию строгого режима на 75 лет

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах, а также в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ без цели сбыта.
«В суде установлено, в марте 2018 года житель Кургана, объявленный в розыск за покушение на сбыт наркотиков, создал в Тюмени организованную преступную группу. В целях распространения наркотических средств он приобрел интернет-магазин и открыл в нем две торговые ветки. В разное время в состав ОПГ вошли 8 человек. Еще один соучастник в группу не входил, но участвовал в совершении ряда преступлений», — объяснили в прокуратуре Тюменской области.
Описание запрещенных веществ преступники размещали в своем интернет-магазине, покупателям запретный товар доставлялся в формате «закладок». Пресечь торговлю удалось толко в 2020 году, правоохранители изъяли у ОПГ более 2,9 килограммов наркотиков.
С учетом степени вины фигурантам назначили наказания на срок от 5,6 до 11 лет, всего на группировку — 74 года 9 месяцев. В ближайшее время осужденные отправятся в колонию строгого режима.
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