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Тюменских наркобаронов отправили в колонию строгого режима на 75 лет

19 мая 2023, 07:09
Фото: 1MI
В Тюмени ОПГ по сбыту наркотиков приговорили к 75 годам лишения свободы

В Тюмени ОПГ по сбыту наркотиков приговорили к 75 годам лишения свободы

Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 10 членов преступной группы.

В зависимости от роли и степени участия, они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах, а также в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ без цели сбыта.

«В суде установлено, в марте 2018 года житель Кургана, объявленный в розыск за покушение на сбыт наркотиков, создал в Тюмени организованную преступную группу. В целях распространения наркотических средств он приобрел интернет-магазин и открыл в нем две торговые ветки. В разное время в состав ОПГ вошли 8 человек. Еще один соучастник в группу не входил, но участвовал в совершении ряда преступлений», — объяснили в прокуратуре Тюменской области.

Описание запрещенных веществ преступники размещали в своем интернет-магазине, покупателям запретный товар доставлялся в формате «закладок». Пресечь торговлю удалось толко в 2020 году, правоохранители изъяли у ОПГ более 2,9 килограммов наркотиков.

С учетом степени вины фигурантам назначили наказания на срок от 5,6 до 11 лет, всего на группировку — 74 года 9 месяцев. В ближайшее время осужденные отправятся в колонию строгого режима.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменец, отправившийся в лес за закладкой, получил в лицо пулю от сотрудника правоохранительных органов. Позже полицейский покинул должность.

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