Тюменские власти отреагировали на запрос о ремонте идеального дорожного полотна

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В горадминистрации ответили, что жители ЖК «Тесла парк» неоднократно жаловались на неудобства в связи с тем, что там нет нормального подъездного пути.
«Участок автомобильной дороги улицы Ставропольской от Московского тракта до гаражного кооператива находится в нормативном состоянии. Последний раз его ремонт проводился три года назад. Покрытие не нуждается в замене и не будет переустраиваться в рамках предстоящего ремонта. Планируется, что на этом участке дороги будут обустроены тротуары, наружное освещение и восстановлена система водоотведения», — рассказал замдиректора тюменского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.
Ранее «Наш город» писал, что на ремонт улицы Ставропольской запланировано потратить более 206 миллионов рублей. Представитель «Народного фронта» опасается, что средства из бюджета будут использованы неэффективно.