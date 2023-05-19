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Тюменские власти отреагировали на запрос о ремонте идеального дорожного полотна

19 мая 2023, 13:46
Фото: 1MI

В администрации Тюмени ответили, зачем нужен ремонт улицы Ставропольской

Контракт на ремонт улицы Ставропольской от Московского тракта до жилого комплекса «Тесла» находится на стадии заключения. Однако представители регионального штаба «Народный фронт» обнаружили, что дорожное полотно находится в идеальном состоянии, и обратились к тюменским властям.

В горадминистрации ответили, что жители ЖК «Тесла парк» неоднократно жаловались на неудобства в связи с тем, что там нет нормального подъездного пути.

«Участок автомобильной дороги улицы Ставропольской от Московского тракта до гаражного кооператива находится в нормативном состоянии. Последний раз его ремонт проводился три года назад. Покрытие не нуждается в замене и не будет переустраиваться в рамках предстоящего ремонта. Планируется, что на этом участке дороги будут обустроены тротуары, наружное освещение и восстановлена система водоотведения», — рассказал замдиректора тюменского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Ранее «Наш город» писал, что на ремонт улицы Ставропольской запланировано потратить более 206 миллионов рублей. Представитель «Народного фронта» опасается, что средства из бюджета будут использованы неэффективно.

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