Тюменские власти отреагировали на запрос о ремонте идеального дорожного полотна

В администрации Тюмени ответили, зачем нужен ремонт улицы Ставропольской

Контракт на ремонт улицы Ставропольской от Московского тракта до жилого комплекса «Тесла» находится на стадии заключения. Однако представители регионального штаба «Народный фронт» обнаружили, что дорожное полотно находится в идеальном состоянии, и обратились к тюменским властям.