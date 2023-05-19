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Тюменская банкротная свиноферма задолжала более 30 млн рублей

19 мая 2023, 11:15
Фото: 1MI

Свиноводческая ферма, принадлежащая холдингу «Арсиб», задолжала более 30 млн рублей

Долги банкротного ООО «Свиноводческая компания «Мичуринское» превысили десятки миллионов рублей. Компания принадлежат тюменскому холдингу «Арсиб», сообщается в картотеке арбитражных дел.

Долги СК «Мичуринское» составили 33 млн рублей, в их числе и налоги. Решение суда по компании (она находится в стадии банкротства с 2020 года) отложено до поступления денег на счёт. Следующее заседание пройдёт 14 июня. 

В феврале 2022 года Арбитражный суд Тюменской области взыскал с СК «Олимп» около 240 млн рублей.

Три месяца назад «Наш город» сообщал, что налоговая пытается взыскать почти 1 млрд рублей с компании холдинга «Арсиб». Иск на 965,4 млн рублей УФНС подала к организации «Энки строй». Компанию пытаются признать банкротом.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Долги
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