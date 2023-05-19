Тюменская банкротная свиноферма задолжала более 30 млн рублей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Долги СК «Мичуринское» составили 33 млн рублей, в их числе и налоги. Решение суда по компании (она находится в стадии банкротства с 2020 года) отложено до поступления денег на счёт. Следующее заседание пройдёт 14 июня.
В феврале 2022 года Арбитражный суд Тюменской области взыскал с СК «Олимп» около 240 млн рублей.
Три месяца назад «Наш город» сообщал, что налоговая пытается взыскать почти 1 млрд рублей с компании холдинга «Арсиб». Иск на 965,4 млн рублей УФНС подала к организации «Энки строй». Компанию пытаются признать банкротом.