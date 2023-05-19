Ценители живописи ждут премьеры сериала «Арт и Факт»

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Каждая новелла будет рассказывать об одной из знаменитых работ этих художников и приоткрывать тайны ее создания. Зрители узнают интересные факты из жизни художников, а также о том, как судьбы героев и художников переплетались в каждой из картин. Об этом пишет издание newizv.ru.
К примеру, создатели проекта обещают ответить на вопросы, которыми многие задавались. Как сложилась дальнейшая судьба мальчика Васятки, изображенного на картине «Тройка» Перова? А правда ли, что Иван Шишкин никогда не видел живых медведей, которых он так мастерски изображал на своих полотнах? Ну и конечно, более мистический вопрос: действительно ли Виктор Борисов-Мусатов видел призраков, которых он изображал на своих картинах?
Режиссёром сериала «Арт и Факт» выступил опытный мастер короткометражных фильмов Олег Гусев. Он также создавал музыкальные клипы для российских звезд и участвовал в ряде телевизионных проектов, среди которых были «Старые песни о главном. Постскриптум», «1-й скорый», «Первый дома» и «Красота требует». Новый проект является его дебютом в жанре исторической новеллы.
По словам Гусева, киноальманах не просто показывает истории о жизни знаменитых художников, но и даёт совершенно новую трактовку этих историй. Не стоит рассматривать фильм как документальное кино, это скорее художественная интерпретация, основанная на реальных фактах, добавил он.
Главные роли сыграли Артур Ваха, Владимир Кошевой, Дмитрий Могучев и Владислав Комаров. Съемки проходили в различных исторических интерьерах Петербурга, таких как Юсуповский дворец, особняк Кельха, Дом архитекторов и мастерская Куинджи.
Художник-постановщик Елена Жукова рассказала, что каждая из четырех новелл снята в своем жанре, что позволит зрителям переживать широкий диапазон эмоций. В кадре будут то смешные моменты с Шишкиным и медвежатами, то истинный реализм у Перова, то загадочная мистика у Борисова-Мусатова.
Киноальманах «Арт и Факт» создан компанией «Континентал Нью Медиа» на базе киностудии «Ленфильм» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и достойно входит в сокровищницу великих фильмов созданных киностудией «Ленфильм». Киноальманах будет доступен для просмотра на онлайн-платформах.