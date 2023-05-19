Ценители живописи ждут премьеры сериала «Арт и Факт»

К примеру, создатели проекта обещают ответить на вопросы, которыми многие задавались. Как сложилась дальнейшая судьба мальчика Васятки, изображенного на картине «Тройка» Перова? А правда ли, что Иван Шишкин никогда не видел живых медведей, которых он так мастерски изображал на своих полотнах? Ну и конечно, более мистический вопрос: действительно ли Виктор Борисов-Мусатов видел призраков, которых он изображал на своих картинах?