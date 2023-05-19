Строители займутся благоустройством пешеходных дорожек 10 дворов в Тюмени

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
По данным подрядчика МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского округа города Тюмени», объекты уже осмотрели.
«Нужно проработать и предусмотреть все детали, тогда появится не только новый, благоустроенный двор, но и новая атмосфера в нем», – отметил Олег Савчук.
Ранее «Наш город» сообщал, что около 150 жилых домов попали под КРТ на ДОКе в Тюмени. Под снос попадут два многоквартирника, признанных аварийными.