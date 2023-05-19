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Строители займутся благоустройством пешеходных дорожек 10 дворов в Тюмени

19 мая 2023, 14:48
Фото: 1MI

10 дворов благоустроят в Калининском округе Тюмени к 2024 году

В Калининском округе Тюмени в 2024 году благоустроят 10 дворов. Это произойдёт в рамках программы «Формирование городской среды».

По данным подрядчика МКУ «Служба заказчика по благоустройству Калининского округа города Тюмени», объекты уже осмотрели.

«Нужно проработать и предусмотреть все детали, тогда появится не только новый, благоустроенный двор, но и новая атмосфера в нем», – отметил Олег Савчук.

Ранее «Наш город» сообщал, что около 150 жилых домов попали под КРТ на ДОКе в Тюмени. Под снос попадут два многоквартирника, признанных аварийными.

В центре Тюмени снесут многоквартирные дома и гаражи из-за реализации программы КРТ
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги
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