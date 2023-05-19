Напала собака: двух девушек в Тюмени на Попова искусал стаффорд. Скрин

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Происходящее засняла камера домофона в подъезде. Одной из пострадавших медики наложили швы.
«Вчера вечером на Попова, (дом семь) стаффорд, задравший дворнягу, набросился на двух девушек. Хозяин собаки не мог отогнать пса. Чуть позже пострадавшим удалось укрыться в подъезде и там ждать полицию», - сообщает подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».
«Наш город» 18 января сообщал, что стаффорд напал на 2-летнего мальчика в лифте. 23-летнего владельца собаки оштрафовали на 65 тысяч рублей.