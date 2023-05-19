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Напала собака: двух девушек в Тюмени на Попова искусал стаффорд. Скрин

19 мая 2023, 14:22
Фото: Скрин видео паблика "Тюмень №1"

В Тюмени девушке наложили швы после нападения собаки. Скрин

В тг-канале «Тюмень №1» появилось видео нападения собаки на двух девушек. Хозяин собаки не мог отогнать пса. Инцидент произошел 18 мая около 23 часов.

Происходящее засняла камера домофона в подъезде. Одной из пострадавших медики наложили швы.

«Вчера вечером на Попова, (дом семь) стаффорд, задравший дворнягу, набросился на двух девушек. Хозяин собаки не мог отогнать пса. Чуть позже пострадавшим удалось укрыться в подъезде и там ждать полицию», - сообщает подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».

«Наш город» 18 января сообщал, что стаффорд напал на 2-летнего мальчика в лифте. 23-летнего владельца собаки оштрафовали на 65 тысяч рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Собаки
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