Серьезное ДТП произошло утром 19 мая в Тюмени. Водитель погиб. Видео

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
По предварительным данным, автомобиль "Киа" въехал в заднюю часть "Лады". "Лада" опрокинулась, затем наехала на стену здания. 36-летний водитель "Лады" погиб. Состояние пассажирки выясняется.
Водитель на "Киа" скрылся с места аварии. Автоинспекторы нашли его автомобиль брошенным на улице Щербакова. Водителя ищут.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее "Наш Город" писал, что сразу три машины столкнулись на улице Дружбы в Тюмени, пострадал один человек.