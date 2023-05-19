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Серьезное ДТП произошло утром 19 мая в Тюмени. Водитель погиб. Видео

19 мая 2023, 05:34
Фото: ГИБДД Тюменской области

Серьезное ДТП с погибшим произошло утром 19 мая в Тюмени

На улице Камчатской, 185 столкнулись "Киа Рио" и "Лада Гранта", сообщает ГИБДД Тюменской области.
Сюжет
Авария
Видео: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, автомобиль "Киа" въехал в заднюю часть "Лады". "Лада" опрокинулась, затем наехала на стену здания. 36-летний водитель "Лады" погиб. Состояние пассажирки выясняется.

Водитель на "Киа" скрылся с места аварии. Автоинспекторы нашли его автомобиль брошенным на улице Щербакова. Водителя ищут.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее "Наш Город" писал, что сразу три машины столкнулись на улице Дружбы в Тюмени, пострадал один человек.

 

Сразу три машины столкнулись на улице Дружбы в Тюмени, пострадал один человек. Фото
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#Олеся Киреева#Авария#ДТП#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#Тюмень#Тюменская область#Видео
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