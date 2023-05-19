Ромир: Россияне стали пить горячий кофе в магазинах у дома чаще, чем в кафе

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
В число 15 лидеров сегмента, совокупно занимающих более 50% всего рынка горячего кофе РФ, попали сети АЗС «Газпромнефть», «Лукойл» и «Роснефть», сети кофеен Cofix и пиццерий «Додо Пицца», а также другие продуктовые ретейлеры, пишет eg.ru.
По итогам исследования, в топ-3 вошли не только компании, которые являются традиционными лидерами в сегменте быстрого питания, но и торговая сеть «Пятерочка»: она заняла почетное третье место.
«Для нас очень важно качество производимой продукции, поэтому мы тщательно выбираем надежных партнёров», — рассказал Павел Владыченко, федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятёрочка». По словам Владыченко, каждый день гости «Пекарни и кофе» по всей России покупают десятки тысяч кружек горячих напитков, чтобы возвращаться за ними снова и снова. В числе главных предпочтений покупателей — капучино, а средняя оценка готового напитка в приложении в этом году вышла на уровень 4,93 балла из 5 возможных, заключил Владыченко.
С 2021 года ретейлер ведет сотрудничество с кофеобжарочным заводом Poetti, который обеспечивает «Пятерочку» специальным блендом из сортов 100-процентной арабики.
«Формат coffee-goes-to-retail привлекает потребителей балансом цены и качества, а также удобством и доступностью использования этого канала», — сообщил Константин Пичугин, коммерческий директор канала «Фудсервис» компании «МилФудс» (управляет брендом Poetti). Подтверждением повышенного интереса со стороны ценителей кофе служат как рост среднего чека, так и увеличение объема заказов. Дополнительные возможности каналу обеспечивают разнообразные промоакции и комбинированные предложения: например, когда вместе с горячим кофе гостю предлагают вкусную выпечку. Coffee-goes-to-retail — еще один продуктивный драйвер всей кофейной категории, который является стимулом продаж непосредственно в точках розничной торговли. Именно по данной причине для производителей он представляет особый интерес, добавил Пичугин.