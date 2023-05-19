Ромир: Россияне стали пить горячий кофе в магазинах у дома чаще, чем в кафе

«Для нас очень важно качество производимой продукции, поэтому мы тщательно выбираем надежных партнёров», — рассказал Павел Владыченко, федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятёрочка». По словам Владыченко, каждый день гости «Пекарни и кофе» по всей России покупают десятки тысяч кружек горячих напитков, чтобы возвращаться за ними снова и снова. В числе главных предпочтений покупателей — капучино, а средняя оценка готового напитка в приложении в этом году вышла на уровень 4,93 балла из 5 возможных, заключил Владыченко.