Неравнодушные тюменцы потушили загоревшийся автомобиль с пассажирами. Видео

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Очевидцы аварии, которые стояли в пробке, потушили автомобиль, вытащив водителя и трех пассажиров из горящей иномарки. Горело подкапотное пространство и салон "Шевроле".
40-летний пассажир "Шевроле" скончался. 49-летний водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии, ранены еще двое пассажиров 2003 года рождения. Все, кроме погибшего человека - жители поселка Московский Тюменского района.
Комментарий водителя автобуса маршрута №3 Андрея Кулькова, который помогал тушить "Шевроле".
Еще один тюменец, участвующий в ликвидации возгорания - Антон Шатохин.
Руководство управления ГИБДД по Тюменской области вручит благодарности людям, оказавшим помощь пострадавшим и просит всех, кто принимал участие, откликнуться по телефону 8-904-493-45-67.