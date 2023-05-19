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Неравнодушные тюменцы потушили загоревшийся автомобиль с пассажирами. Видео

19 мая 2023, 06:03
Фото: ГИБДД Тюменской области

Неравнодушные тюменцы потушили загоревшийся автомобиль с пассажирами

Автомобиль "Шевроле" утром 19 мая въехал в опору освещения на улице Зои Космодемьянской, 29 в Тюмени. От удара машина загорелась, сообщает ГИБДД Тюменской области.
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Тюмень

Очевидцы аварии, которые стояли в пробке,  потушили автомобиль, вытащив водителя и трех пассажиров из горящей иномарки. Горело подкапотное пространство и салон "Шевроле".

40-летний пассажир "Шевроле" скончался. 49-летний водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии, ранены еще двое пассажиров 2003 года рождения. Все, кроме погибшего человека - жители поселка Московский Тюменского района.  

Видео: ГИБДД Тюменской области

Комментарий водителя автобуса маршрута №3 Андрея Кулькова, который помогал тушить "Шевроле".  

Видео: ГИБДД Тюменской области

Еще один тюменец, участвующий в ликвидации возгорания - Антон Шатохин.

Руководство управления ГИБДД по Тюменской области вручит благодарности людям, оказавшим помощь пострадавшим и просит всех, кто принимал участие, откликнуться по телефону 8-904-493-45-67.

Видео: ГИБДД Тюменской области
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