На утро 19 мая в Тюменской области действуют 8 лесных пожаров. 7 локализовано

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Тобольском районе сегодня локализован ландшафтный пожар. Местные спасатели боролись с огнем в Левобережье несколько дней. На помощь им прибыла аэромобильная группировка из Оренбурга.
19, 20 и 21 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлена высокая степень пожарной опасности - IV класс. В Тобольской авиазоне - V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень).
Напоминаем, что при обнаружении природного пожара нужно сообщать о нем по телефону 8-800-100-94-00 или по номеру 112, а также через мобильное приложение “Берегите лес”.
Ранее «Наш город» писал, что около Вагая снова пожар, дым видно за несколько километров.