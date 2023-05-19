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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:28

На утро 19 мая в Тюменской области действуют 8 лесных пожаров. 7 локализовано

19 мая 2023, 05:19

8 лесных пожаров действуют в Тюменской области

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, за прошедшие сутки зафиксировано 4 новых возгорания. Ликвидировано 2 лесных пожара на площади 25 гектаров.

В Тобольском районе сегодня локализован ландшафтный пожар. Местные спасатели боролись с огнем в Левобережье несколько дней. На помощь им прибыла аэромобильная группировка из Оренбурга.

19, 20 и 21 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлена высокая степень пожарной опасности - IV класс. В Тобольской авиазоне - V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень).

Напоминаем, что при обнаружении природного пожара нужно сообщать о нем по телефону 8-800-100-94-00 или по номеру 112, а также через мобильное приложение “Берегите лес”.

Ранее «Наш город» писал, что около Вагая снова пожар, дым видно за несколько километров.

Около Вагая снова пожар, дым видно за несколько километров. Фото
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#Дым#Пожар#Ландшафтный пожар#Новости тюмени#МЧС#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюмень#Тобольск#Олеся Киреева
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