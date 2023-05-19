Пляж на карьере по Ялуторовскому тракту не самый известный в Тюмени и в области, однако местные жители часто приезжают сюда отдыхать и называют его секретным местом для купания. Зона отдыха находится на востоке Тюмени, добраться до нее можно на личном автотранспорте — достаточно проехать по Ялуторовскому тракту, в сторону озера, но свернуть с трассы нужно, не доезжая до водоема примерно полтора километра.