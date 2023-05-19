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Пляж находится на берегу Андреевского озера — проточного водоема, рядом с поселком Боровский. Место для отдыха считается диким, однако жители Тюмени любят отдыхать здесь, отмечая транспортную доступность зоны отдыха и ее ухоженность.
Территория отдыха на берегу озера расположена в окружении сосен, берег песчаный. Пляж, как правило, подходит не только для купания, но и для других активностей, например для рыбной ловли.
На берегу озера оборудован комфортный спуск к воде, есть хорошие места для купания детей. Что касается спасателей, то они на этой территории, к сожалению, не работают. Впрочем, озеро и берег сложно назвать опасными — есть достаточно мелкие участки в воде.
В непосредственной близости от пляжа на Андреевском озере работают популярные загородные базы отдыха. Многие отдыхающие приезжают на озеро с палатками.
Пляж на карьере по Ялуторовскому тракту не самый известный в Тюмени и в области, однако местные жители часто приезжают сюда отдыхать и называют его секретным местом для купания. Зона отдыха находится на востоке Тюмени, добраться до нее можно на личном автотранспорте — достаточно проехать по Ялуторовскому тракту, в сторону озера, но свернуть с трассы нужно, не доезжая до водоема примерно полтора километра.
Пляж на карьере в Тюмени считается диким, однако, по отзывам отдыхающих, его можно назвать вполне комфортабельным. В этой зоне отдыха любят проводить время семьи с детьми, большие компании. Территория зоны отдыха относительно небольшая, в жаркие дни вода быстро прогревается.
С точки зрения инфраструктуры берег не оборудован — нет раздевалок, туалетов, кабинок для переодевания, контейнеров для сбора мусора. Зону отдыха окружает только живописная природа. Спуск к воде достаточно комфортный и плавный, что подходит для отдыха детей, приезжающих из города.
Пляж в Тюмени, на котором купаться в минувшем году было официально разрешено — соответствующее распоряжение выпустил местный Роспотребнадзор. Расположенная рядом база загородного отдыха имеет соответствующий допуск — состояние воды и территории отвечает основным нормам и правилам санитарии. Зона для купания расположена на озере Верхнее Кривое, в летний сезон сотрудники базы обустраивают береговую территорию для отдыхающих.
Пляж «Верхний Бор» — платный. Для того, чтобы попасть на его территорию, взрослому человеку в прошлом году требовалось заплатить 320 рублей, ребенку младше 12 лет — 220 рублей. По такому же тарифу осуществлялось посещение пляжа людьми пенсионного возраста. Дети младше шести лет могут попасть на пляж в сопровождении взрослых и бесплатно.
В этой зоне отдыха работают спасатели, есть раздевалки, туалеты — территория оборудована и прекрасно приспособлена для комфортного времяпрепровождения. При желании можно посетить объекты инфраструктуры баз отдыха, расположенные рядом целебные источники, зоопарк, офисы проката инвентаря для отдыхающих. Также на территории базы есть настоящие горячие источники, вода поступает из скважин. Температура воды не опускается ниже +40 градусов.
До пляжа «Верхний Бор» можно добраться по Салаирскому тракту — зона отдыха находится на его 11-м километре.
Популярный бесплатный пляж в Тюмени, который находится в непосредственной близости от зоны отдыха в районе «Верхнего бора». Особенности этой территории отдыха — крутой и не очень комфортный вход в воду, ограниченное пространство, отсутствие раздевалок, туалетов. Также можно отметить отсутствие парковки для машин — отдыхающие, которые приезжают на личном транспорте, оставляют его недалеко от дороги.
Вода соответствует нормам санитарии. Купаться можно, в том числе и детям — разумеется, под присмотром взрослых. На берегу озера Нижнее Кривое можно отдыхать, жарить шашлык.
В числе других минусов пляжа в Тюмени, по мнению отдыхающих, — отсутствие уборки на территории. Часто можно увидеть мусор, в том числе в воде. Спасателей на берегу озера нет.
Одна из самых популярных зон отдыха у жителей Тюмени — пляжи на берегу Липового озера. Здесь оборудованы как платные, так и бесплатные площадки для отдыха. Стоимость входа на платную территорию отдыха — от 300 рублей за одного человека (по данным на минувший год). На площадке есть раздевалки, шезлонги, которые можно взять в аренду, бунгало для отдыха компанией, прокат оборудования для занятий серфингом.
Доехать Липового озера в Тюмени можно по Велижанскому тракту — необходимо добраться до седьмого километра трассы. Зона отдыха открыта для отдыхающих с 10 утра до 8 часов вечера.
Еще один популярный у тюменцев пляж находится в 25 километрах от столицы области. Добраться до него из города можно по объездной трассе. Зона отдыха находится на берегу живописного озера Муллаши, в жаркие дни здесь очень людно.
Другое название водоема — Голубые озера, поскольку вода в нем ярко-голубого цвета Раньше на месте озера находился песчаный карьер, но после того, как была убрана тяжелая техника, он постепенно наполнился водой, на озере даже водится небольшая рыба.
На берегу озера работает несколько загородных комплексов, гости которых также купаются в воде и отдыхают на прилегающих территориях, также есть и общественные зоны, попасть на которые можно бесплатно.
Можно выбрать для отдыха площадку, расположенную рядом с загородным комплексом «Куба», там берег оборудован всем необходимым. Правда, парковка для автомобилей непосредственно у озера платная, бесплатно машину можно оставить у дороги и потом пройтись немного пешком. Работа спасателей на берегу озера, как правило, к сожалению, не организована.
Многие тюменцы предпочитают проводить жаркие летние дни на пляже, который находится на берегу Лесного пруда. Это оптимальное место для жителя города — добраться до него можно быстро из любой точки столицы области.
Зона отдыха расположена рядом с местной теплоэлектростанцией. Вода здесь соответствует санитарным нормам и требованиям (согласно сведениям Роспотребнадзора на минувший год), купаться официально разрешено, в том числе детям. Недалеко находится одноименная база отдыха.
Вход на площадку и территорию пляжа платный. Стоимость посещения для взрослого человека в прошлом году составлял 150 рублей, инвалиды, ветераны и дети младше семи лет могут посещать территорию отдыха бесплатно.
Берег обустроен и оборудован всем необходимым: есть раздевалки, мусорные контейнеры, туалеты, за безопасностью купания следят спасатели.