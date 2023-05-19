Молодой житель Тобольска погиб в ходе СВО. Фото

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Жители Тобольска принесли родным погибшего свои соболезнования.
«Друзья!!! Со скорбью в сердце сообщаем, что мы провожаем в последний путь Иванова Кирилла Сергеевича. Прощание состоится в морге 20.05.2023 с 12:00 до 12:45 на Алемасовском кладбище», - отмечается в паблике «Типичный Тобольск».
Три дня назад «Наш город» сообщал, что 26 апреля погиб другой тоболяк. Молодого человека Максима Доропеева похоронили в Тобольске 18 мая.