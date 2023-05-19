nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Изображение материала

Молодой житель Тобольска погиб в ходе СВО. Фото

19 мая 2023, 13:40
Фото: Скрин Типичный Тобольск

В Тобольске похоронят молодого человека, погибшего в ходе СВО

Тоболяк Иванов Кирилл Сергеевич погиб в зоне СВО. По данным подписчика паблика «Типичный Тобольск», похороны пройдут 20 мая.

Жители Тобольска принесли родным погибшего свои соболезнования.

«Друзья!!! Со скорбью в сердце сообщаем, что мы провожаем в последний путь Иванова Кирилла Сергеевича. Прощание состоится в морге 20.05.2023 с 12:00 до 12:45 на Алемасовском кладбище», - отмечается в паблике «Типичный Тобольск».

Три дня назад «Наш город» сообщал, что 26 апреля погиб другой тоболяк. Молодого человека Максима Доропеева похоронили в Тобольске 18 мая. 

Читайте также:
Житель Тюмени погиб на СВО, его год считали пропавшим без вести. Фото
#Александр Мязин#Общество#Погибшие#Военные#Происшествия
Подпишитесь
Будем работать и дальше: компания «Этажи» останется в Тюмени
Сегодня, 10:17
Клопы облепили окна тюменских домов и людей из-за лесных пожаров
Сегодня, 02:07
Может потушат? Дожди обещают в Тюмени на следующей неделе
Сегодня, 12:07
Планируйте заранее: автобусы в Тюмени изменят свой маршрут
Сегодня, 11:32
В Тюмени собираются отремонтировать улицу, которая в этом не нуждается
Сегодня, 09:39
Нечто над Тюменью: горожане сообщают о необычном объекте в небе. Фото
Сегодня, 10:34