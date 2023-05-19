«Красота в переосмыслении»: Брусника презентовала новый уникальный проект

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Жилой район «Республики 205» расположен в границах улиц Пермякова, Республики и 50 лет Октября на площади в 24 Га. Это не классический и скучный спальник, а развитый район с собственными ресторанами, кафе, ритейлом, развивающими центрами, медицинским кластером и другими удобствами!
«Мы с коллегами отталкивались от места и контекста, где находится площадка. Я бы хотел сложить у вас в голове образ гантелей, где на одной стороне — исторический центр Тюмени, а на другой — наш проект. Они связаны главной городской осью — улицей Республики, это подчеркивает единство центральной части и связь нашего проекта с локацией», — рассказал главный архитектор мастер-планов девелоперской компании «Брусника» Василий Большаков.
Крупная площадка подсказала образ — город в городе. Это значит, что компания не просто создает жилой микрорайон, а новую и живую часть города с насыщенным пространством, пестрящим разнообразием и рождающим множество сценариев жизни.
«Мы не хотим превращать участок в очередной спальный район с безликими и бесчеловечными высотными домами. Компания намерена в четыре этапа снести старые здания и возвести здесь не менее 350 тыс. кв. метров жилья. Архитекторы намерены создать новые улицы и сформировать смешанную застройку, интегрирующую жилую, коммерческую и развлекательную функции», — отметил директор филиала «Брусники» в Тюмени Виктор Корчагин.
«Здесь будет создан проницаемый ландшафт, который организует пространство и сохраняет память. Будут расположены не только массивные скверы, не только большие аллеи и бульвары, но и маленькие небольшие уголки природы, которые будут организовывать квартал и создавать приватные зоны», — объяснил Василий Большаков.
«Республики 205» станет домом для 10 тысяч жителей, в нем будет построено 5800 квартир. «Брусника» заранее позаботилась об устройстве инфраструктуры — в новом «городке» расположится большая школа на 1550 мест и 2 детских сада для 750 малышей.
На территории уже создана комфортная транспортная развязка, до Большого драматического театра и Цветного бульвара — 5-7 минут езды на машине или общественном транспорте. Гилёвская роща также всего в 5 минутах!
В концепции проекта — разделить площадь на 3 живых кластера, каждый из которых будет обладать своим характером. Так будут созданы: активный квартал — для тех, кто всегда находится на острие городской жизни, более приватный семейный — для тех, кто ценит спокойствие, а также и особо зеленый — для тех, кому важно быть ближе к природе. Характер каждого объекта будет обыгран и найдет свое отражение в архитектуре и ландшафте.
В основу архитектурной выразительности заложено три главных принципа:
В новом проекте найдут отражение узнаваемые фишки и решения девелопера — это акцент на масштабах, дизайнерские паркинги и подъезды, а также изобилие планировочных решений, в «Республики 205» их будет более 50! Неотъемлемой частью станет реализация концепции диалога природы и города,.
«Мы используем многоярусное озеленение, не только деревья и газоны, это будут также кустарники и многолетники. Жители смогут наблюдать за тем, как они меняются и цветут со сменой времен года», — рассказала главный специалист по благоустройству и ландшафту Алена Лобаева.
Для того, чтобы быть уверенными в безопасности проекта, в «Бруснике» взяли пробы почвы, грунтовых вод, сделали замеры воздуха. Теперь, в соответствии с полученными результатами, девелопер смело может заявить, что территория безопасна для людей
Первый дом будет сдан уже в 2025 году, он представляет собой замкнутый квартал переменной высотности. В нём 617 квартир от 21 до 127 кв. метров. Базовый объем здания оформлен в сдержанных тонах, первые и последние этажи выделили более тёмной и рельефной штукатуркой.
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