«Красота в переосмыслении»: Брусника презентовала новый уникальный проект

В концепции проекта — разделить площадь на 3 живых кластера, каждый из которых будет обладать своим характером. Так будут созданы: активный квартал — для тех, кто всегда находится на острие городской жизни, более приватный семейный — для тех, кто ценит спокойствие, а также и особо зеленый — для тех, кому важно быть ближе к природе. Характер каждого объекта будет обыгран и найдет свое отражение в архитектуре и ландшафте.