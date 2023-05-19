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Клопы облепили окна тюменских домов и людей из-за лесных пожаров

19 мая 2023, 02:07
Фото: 1MI

Клопы продолжают атаковать дома в Тюмени

Жители Тюмени продолжают жаловаться на нашествие клопов в разных районах Тюмени.
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Страдают жильцы в районе Ново-Патрушево, Преображенского, Червишевского тракта, микрорайона Восточный, Антипино и других.  Тюменцы делятся фотографиями в социальных сетях и сообщают, что клопы облепили не только окна домов, но и их одежду. Некоторые даже приносят насекомых в волосах.

«Это уличные клопы, людям вреда не несут, давно подняли эту тему и пора закрыть ее», — пояснила одна из подписчиц паблика «ЧП Тюмень ЧС».

Однако некоторые местные жители сообщают, что насекомые кусаются.

Ранее «Наш город» писал, что, предположительно, клопы атаковали городские дома из-за природных пожаров.

Улица ВоровскогоУлица Воровского
ПреображенскийПреображенский
Улица Воровского
Фото: Ирина Семенова / ЧП Тюмень ЧС
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#Елена Чебоксарова#Насекомые#Клопы#Жалоба#Общество#Тюменцы
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