Клопы облепили окна тюменских домов и людей из-за лесных пожаров

Posted Сегодня, 02:07
Published Сегодня, 02:07
Modified Сегодня, 02:07
Updated Сегодня, 02:07
Страдают жильцы в районе Ново-Патрушево, Преображенского, Червишевского тракта, микрорайона Восточный, Антипино и других. Тюменцы делятся фотографиями в социальных сетях и сообщают, что клопы облепили не только окна домов, но и их одежду. Некоторые даже приносят насекомых в волосах.
«Это уличные клопы, людям вреда не несут, давно подняли эту тему и пора закрыть ее», — пояснила одна из подписчиц паблика «ЧП Тюмень ЧС».
Однако некоторые местные жители сообщают, что насекомые кусаются.
Ранее «Наш город» писал, что, предположительно, клопы атаковали городские дома из-за природных пожаров.