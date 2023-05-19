Клопы облепили окна тюменских домов и людей из-за лесных пожаров

Страдают жильцы в районе Ново-Патрушево, Преображенского, Червишевского тракта, микрорайона Восточный, Антипино и других. Тюменцы делятся фотографиями в социальных сетях и сообщают, что клопы облепили не только окна домов, но и их одежду. Некоторые даже приносят насекомых в волосах.