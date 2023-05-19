Из-за ремонта на улице Ленина десятки автобусов изменят свой маршрут

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
«С 20 мая по 31 августа из-за капитального ремонта на участке от здания Краеведческого музея (ул. Ленина, 2) до ул. Красина общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка. Это касается маршрутов №№ 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149», - сообщают чиновники администрации Тюмени.
Ленина перекрыли с апреля, машины следуют через проезд на ул. Республики.