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Из-за ремонта на улице Ленина десятки автобусов изменят свой маршрут

19 мая 2023, 11:32
Фото: 1MI

В центре Тюмени десятки автобусов изменят маршрут из-за ремонта

В областной столице более 20 автобусов изменят маршрут из-за ремонта на улице Ленина. По данным паблика «Тюмень – наш дом», изменения вступят в силу в субботу.
Сюжет
Тюмень
«С 20 мая по 31 августа из-за капитального ремонта на участке от здания Краеведческого музея (ул. Ленина, 2) до ул. Красина общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка. Это касается маршрутов №№ 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149», - сообщают чиновники администрации Тюмени.

Ленина перекрыли с апреля, машины следуют через проезд на ул. Республики.

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