Из-за ремонта на улице Ленина десятки автобусов изменят свой маршрут

В центре Тюмени десятки автобусов изменят маршрут из-за ремонта

В областной столице более 20 автобусов изменят маршрут из-за ремонта на улице Ленина. По данным паблика «Тюмень – наш дом», изменения вступят в силу в субботу.

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