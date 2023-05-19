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Глава Тюмени распорядился снести 150 жилых домов

19 мая 2023, 07:21
Фото: 1MI

Около 150 жилых домов попали под КРТ на ДОКе в Тюмени

Глава областной столицы Руслан Кухарук подписал документ о сносе семи многоквартирных домов и сто сорока трех — частных. Такое постановление размещено на сайте горадминистрации.

Глава областной столицы Руслан Кухарук подписал документ о сносе зданий в районе улиц Коммунистической — Рылеевой — Набережной, Железнодорожной базы и переулка Береговой.

Общая площадь земель, попавших под КРТ, — более 64 гектаров. Всего под снос попадут два многоквартирника, признанных аварийными, и пять многоквартирных неаварийных домов. Также будут снесены 143 частных дома, 19 объектов строительства, 1 недострой и 45 инженерно-технических сооружений.

На освободившемся участке построят среднеэтажные и многоэтажные дома медицинские, образовательные учреждения, объекты социального обслуживания, а также зоны для прогулок и отдыха горожан.

На реализацию запланированных мероприятий отводится 10 лет.

Ранее «Наш город» писал, что подрядчик отказался от сноса домов и надворных построек в Тюмени в одностороннем порядке. Заказчик подал на него в суд.

 

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Елена Чебоксарова#Реновация#КРТ#Снос домов#Руслан Кухарук
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