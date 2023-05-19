Глава Тюмени распорядился снести 150 жилых домов

Общая площадь земель, попавших под КРТ, — более 64 гектаров. Всего под снос попадут два многоквартирника, признанных аварийными, и пять многоквартирных неаварийных домов. Также будут снесены 143 частных дома, 19 объектов строительства, 1 недострой и 45 инженерно-технических сооружений.