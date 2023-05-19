Дооснащение автомобилей из теплых стран требует дополнительных затрат в 1 млн рублей

Например, автомобили из ОАЭ не оснащены "северным пакетом" - системой обогрева, что делает их неподходящими для холодного климата России. Американским машинам, в свою очередь, требуется замена фар, так как их исходные фары не соответствуют российским нормативам. Для обеспечения надежной эксплуатации в России также потребуется улучшение подвески для увеличения дорожного просвета и дополнительные затраты на защиту картера. Эксперты также отмечают, что из-за использования облегченных материалов в "южных" автомобилях они быстрее подвержены износу и выходят из строя.