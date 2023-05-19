Будем работать и дальше: компания «Этажи» останется в Тюмени

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Его компания является лидером в оказании риэлторских услуг в Тюменской области.
«Вчера и сегодня пообщался с некоторыми федеральными органами, с которыми были разногласия, в целом пришли к пониманию, надеюсь все и дальше будет хорошо. Тревога за бизнес спала. Теперь спокойно будем работать и дальше!», - сообщил Ильдар Хусаинов.
Вчера «Наш город» отмечал, что головной офис компании «Этажи» может переехать в другой город.