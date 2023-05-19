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Будем работать и дальше: компания «Этажи» останется в Тюмени

19 мая 2023, 10:17
Фото: 1MI

Ильдар Хусаинов и компания «Этажи» остаются в Тюмени

Компания «Этажи» останется в Тюмени, об этом сообщил в своём Telegram-канале Ильдар Хусаинов. Он провёл встречи с некоторыми чиновниками и смог разрешить возникшие разногласия.

Его компания является лидером в оказании риэлторских услуг в Тюменской области.

«Вчера и сегодня пообщался с некоторыми федеральными органами, с которыми были разногласия, в целом пришли к пониманию, надеюсь все и дальше будет хорошо. Тревога за бизнес спала. Теперь спокойно будем работать и дальше!», - сообщил Ильдар Хусаинов.

Вчера «Наш город» отмечал, что головной офис компании «Этажи» может переехать в другой город.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Коммерческая недвижимость
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