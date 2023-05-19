Будем работать и дальше: компания «Этажи» останется в Тюмени

Ильдар Хусаинов и компания «Этажи» остаются в Тюмени

Компания «Этажи» останется в Тюмени, об этом сообщил в своём Telegram-канале Ильдар Хусаинов. Он провёл встречи с некоторыми чиновниками и смог разрешить возникшие разногласия.