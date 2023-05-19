Александр Моор: у тюменских школьников должна быть возможность реализовать свои идеи

Очень важно, чтобы добрые традиции и опыт, которые сформированы на Тюменской земле, передавались молодому поколению. Также у школьников должны быть возможности для реализации их талантов. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор на встрече с юными активистами.

Накануне губернатор принял участие в очередном заседании регионального координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. «Символично, что наше заседание проходит в преддверии Дня детских общественных объединений, а ранее это был День пионерии. Мне очень приятно, что сегодня с нами за одним столом собрались представители разных поколений, и все вы — полноправные участники координационного совета», — обратился к собравшимся Александр Моор. Заседание началось с церемонии вручения паспортов гражданина Российской Федерации девяти юным жителям региона. Ребята торжественно обещали хранить верность своему Отечеству и быть достойными гражданами нашей великой страны. Затем участники заседания обсудили перспективы развития Тюменского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и подвели итоги областного этапа марафона детских инициатив Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Состоялась презентация лучших проектов. Особый интерес губернатора вызвал проект «Экскурсионный маршрут по памятным местам Заводоуковска. Минувших лет живая память», который разработала восьмиклассница Кристина Кудашкина. Проект посвящен истории города в годы Великой Отечественной войны. «На днях мы выделили средства на создание в парке Машиностроителей в Заводоуковске памятной зоны „Оружие победы“. Там будет установлен макет десантного планера времен Великой Отечественной войны. Такую технику выпускало одно из заводоуковских предприятий. Думаю, это место нужно обязательно включить в ваш экскурсионный маршрут», — обратился Александр Моор к Кристине Кудашкиной. Подводя итоги заседания, Александр Моор подчеркнул, что ни одна общественно полезная инициатива тюменских школьников, ни один разработанный ими проект не должны быть потеряны или оставлены без внимания. У ребят должна быть возможность реализовать свои идеи.