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Жара в Тюмени продержится неделю

18 мая 2023, 11:37
Фото: 1MI

В Тюмень придет жара, она продержится несколько дней

В областной столице в ближайшее время снижение пожарной опасности не прогнозируется. По данным Гисметео, в город придёт жара на долгое время.

С 21 мая температура воздуха поднимется до + 27 градусов и будет держаться на этой отметке ещё неделю. Ранее синоптики прогнозировали в Тюмени похолодание и осадки.

До 24 мая влажность воздуха в городе не превысит 40%, погода будет малооблачной. Сильных порывов ветра не ожидается, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что за прошедшие сутки спасатели потушили 17 лесных и ландшафтных пожаров по всей Тюменской области. Их площадь составила 800 гектаров.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Погода в Тюмени
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