Жара в Тюмени продержится неделю

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
С 21 мая температура воздуха поднимется до + 27 градусов и будет держаться на этой отметке ещё неделю. Ранее синоптики прогнозировали в Тюмени похолодание и осадки.
До 24 мая влажность воздуха в городе не превысит 40%, погода будет малооблачной. Сильных порывов ветра не ожидается, его скорость составит 3-8 метров в секунду.
Ранее «Наш город» сообщал, что за прошедшие сутки спасатели потушили 17 лесных и ландшафтных пожаров по всей Тюменской области. Их площадь составила 800 гектаров.