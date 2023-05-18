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Здание экспоцентра «ДомЭкспо» продают в Тюмени за миллиард рублей. Фото

18 мая 2023, 13:54
Фото: Авито

В Тюмени продают огромное здание экспоцентра за миллиард рублей. Фото

В областной столице собственники продают здание «ДомЭкспо». Оно расположено на улице Народной, 68, отмечается на сайте объявлений «Авито».

Это действующий двухэтажный торгово-выставочный центр в Тюмени. Его общая площадь составляет более 12 тысяч квадратных метров. К нему прилагается земельный участок 150 соток.

«Удобный подъезд, хорошая транспортная доступность. Остановка общественного транспорта. Территория асфальтирована, благоустроена», - сообщается в объявлении.

Стоимость объекта – 1,2 млрд рублей.

Ранее «Наш город» сообщал о продаже за 288 миллионов рублей главного офиса Запсибкомбанка в Тюмени.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Бизнес
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