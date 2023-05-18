Здание экспоцентра «ДомЭкспо» продают в Тюмени за миллиард рублей. Фото

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Это действующий двухэтажный торгово-выставочный центр в Тюмени. Его общая площадь составляет более 12 тысяч квадратных метров. К нему прилагается земельный участок 150 соток.
«Удобный подъезд, хорошая транспортная доступность. Остановка общественного транспорта. Территория асфальтирована, благоустроена», - сообщается в объявлении.
Стоимость объекта – 1,2 млрд рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о продаже за 288 миллионов рублей главного офиса Запсибкомбанка в Тюмени.