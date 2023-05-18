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Posted 18 мая 13:02

Published 18 мая 13:02

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

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В Тюменской области определили победителей регионального этапа «Абилимпикса»

18 мая 2023, 13:02
Фото: 1MI
В Тюменской области завершился региональный этап седьмого чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». В этом году в конкурсе приняли участие 240 жителей региона, лучшие из них представят область в следующем этапе чемпионата.

Соревнования проходили по 23 компетенциям на 12 площадках в городах: Тюмень, Тобольск и Ялуторовск.

Алексей Райдер, заместитель губернатора Тюменской области, отметил, что в этом году рекордное число участников — 240 человек: «Это несомненный показатель популярности движения „Абилимпикс“ в регионе. Вам удалось ярко проявить себя, вдохновить гостей чемпионата своей энергией и талантом, обрести опыт, который позволит вам уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей».

Компетенции чемпионата олицетворяют рабочие профессии, востребованные на региональном рынке труда, и охватывают сферу гостеприимства, IT-технологии, промышленные профессии.

Впервые в этом году были организованы компетенции: «Жестовое искусство», «Мебельщик», «Столярное дело», «Электромонтаж».

Лысенко Яна, участница из города Тобольска, занявшая 1 место в компетенции «Гончарное дело», поделилась своими эмоциями: «Было очень волнительно, но я справилась. Когда объявляли первое место, я не думала, что я его займу, но у меня получилось, и я очень этому рада! Я шла к этому с самого начала учебного года. И я добилась чего хотела. Мне кажется, такие чемпионаты нужны для того, чтобы каждый год становиться намного лучше. Ты ставишь себя выше и когда получается — это большая радость».

Оценивали выполнение конкурсных заданий 190 экспертов. Это представители предприятий, учебных заведений, общественных организаций инвалидов.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров выразил благодарность экспертному сообществу за вклад в развитие движения «Абилимпикс» в Тюменской области: «Вы не сбавляете темпы подготовки участников, тем самым открывая новые горизонты и возможности для конкурсантов. Благодаря вам конкурсанты неустанно осваивают новые знания и навыки, тренируются и оттачивают мастерство, чтобы стать лучшими и первыми».

Лучшие участники регионального этапа примут участие в отборочном этапе IХ национального чемпионата «Абилимпикс». Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» пройдет с 20 по 23 октября в Москве.

Мы поздравляем всех участников и желаем им новых побед!

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