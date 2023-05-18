В Тюменской области определили победителей регионального этапа «Абилимпикса»

Лысенко Яна, участница из города Тобольска, занявшая 1 место в компетенции «Гончарное дело», поделилась своими эмоциями: «Было очень волнительно, но я справилась. Когда объявляли первое место, я не думала, что я его займу, но у меня получилось, и я очень этому рада! Я шла к этому с самого начала учебного года. И я добилась чего хотела. Мне кажется, такие чемпионаты нужны для того, чтобы каждый год становиться намного лучше. Ты ставишь себя выше и когда получается — это большая радость».