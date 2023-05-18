В Тюменской области большие очереди на протезирование суставов и повторные операции

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
«В регионе существует значительная очередь на протезирование тазобедренных суставов и коленных суставов. Также существует очередь на повторные операции по медицинским показателям», - сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Иван Вершинин
Глава ТФОМС Юрий Гиберт данную проблему признал. Он полагает, что решить её смогут совместные усилия в рамках межведомственного взаимодействия.
Более того, фракция ЛДПР отметила превышение расходов за прошлый год на десятки млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что 11 мая областные депутаты не поддержали законопроект о новых льготах для семей участников СВО.