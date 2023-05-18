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В Тюменской области большие очереди на протезирование суставов и повторные операции

18 мая 2023, 11:20
Фото: 1MI

В Тюмени наблюдаются очереди на протезирование суставов и повторные операции

В Тюменской облдуме не поддержали отчет руководства ТФОМС по тратам бюджетных средств. Представители партии ЛДПР призывают решить вопрос большой очереди людей на получение ряда важных медицинских услуг.
«В регионе существует значительная очередь на протезирование тазобедренных суставов и коленных суставов. Также существует очередь на повторные операции по медицинским показателям», - сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Иван Вершинин

Глава ТФОМС Юрий Гиберт данную проблему признал. Он полагает, что решить её смогут совместные усилия в рамках межведомственного взаимодействия.

Более того, фракция ЛДПР отметила превышение расходов за прошлый год на десятки млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что 11 мая областные депутаты не поддержали законопроект о новых льготах для семей участников СВО.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Медицина72#Александр Мязин
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