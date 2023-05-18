В тюменском суде рассмотрят аппеляцию осужденного за видео «в кружочке»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Приговор Кириллу Мартюшеву вынесли в январе текущего года. Апелляции осужденного и его адвокаты были поданы в срок, но несколько раз были дополнены для более полного объема.
«Сегодня стало известно, что суд назначил рассмотрение апелляции. Процесс обещает быть интересным. Суд может признать решение о признании Кирилла виновным — ошибочным и тогда оно утратит силу», — рассказал «Нашему городу» адвокат парня Павел Руснаков.
Экспертиза ФСБ, на основе которой было построено обвинение Мартюшева, подверглась серьезной критике из-за ряда грубейших ошибок. Например, анализируя видеозапись, специалист указала, что сохранила графику и пунктуацию автора. Вдобавок, эксперт не имела компетенция психолога, тогда как единолично составила психолого-лингвистическую экспертизу.