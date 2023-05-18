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В тюменском суде рассмотрят аппеляцию осужденного за видео «в кружочке»

18 мая 2023, 12:41
Фото: nashgorod.ru

В суде рассмотрят аппеляцию тюменца, осужденного за экстремизм

Кирилла Мартюшева приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима и крупному штрафу за видео в телеграме, которое длится менее минуты. Кирилл и его адвокат подали апелляции с множеством дополнений, которые рассмотрят в областном суде.
Сюжет
Суд

Приговор Кириллу Мартюшеву вынесли в январе текущего года. Апелляции осужденного и его адвокаты были поданы в срок, но несколько раз были дополнены для более полного объема.

«Сегодня стало известно, что суд назначил рассмотрение апелляции. Процесс обещает быть интересным. Суд может признать решение о признании Кирилла виновным — ошибочным и тогда оно утратит силу», — рассказал «Нашему городу» адвокат парня Павел Руснаков.

Экспертиза ФСБ, на основе которой было построено обвинение Мартюшева, подверглась серьезной критике из-за ряда грубейших ошибок. Например, анализируя видеозапись, специалист указала, что сохранила графику и пунктуацию автора. Вдобавок, эксперт не имела компетенция психолога, тогда как единолично составила психолого-лингвистическую экспертизу.

Ранее «Наш город» анализировал обе экспертизы по делу Кирила Мартюшева.

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