В Тюменском районе у СУЭНКО появилось новое подразделение

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Участок Боровский филиала Тюменские городские электрические сети (ТГЭС) был возрожден в компании 1 января 2019 года. Сотрудники подразделения занимаются обслуживанием и ремонтами подстанций в муниципальных образованиях Боровский, Винзили, Богандинский и ближайших СНТ.
За четыре года участок расширил зону обслуживания. Объем сетей увеличился в 2,5 раза: с 1 559 у. е. до 3 118 у. е. В этом году Боровский принял существенное количество электрических сетей в Тюменском районе: в пос. Московский, в деревнях Патрушева, Посохово, Гусево, Падерино и близлежащих СНТ. Эти населенные пункты удалены от центра Тюмени, но находятся вблизи объездной автодороги. Поэтому обслуживать электросетевые объекты в пос. Московском и прилегающих деревнях и СНТ удобнее с использованием технической базы, расположенной в Боровском.
«В связи с расширением территории обслуживания участка СУЭНКО приняла решение о создании Боровского района электрических сетей. Одновременно с этим увеличиваем штат сотрудников и количество спецтехники», — прокомментировал директор СУЭНКО Данил Анучин.
Вскоре штат электромонтеров Боровского района электрических сетей увеличится с трех до 12 человек (в том числе появятся два электромонтера с правом управления автогидроподъемником). В коллективе появятся механик, сварщик, мастер по ремонту распределительных сетей, ведущий инженер распредсетей, техник и тракторист.
Для проведения работ понадобится также новая техника. Сейчас в ведении Боровского РЭС находится шесть единиц спецтехники, а в ближайшее время появятся трактор с колесным универсальным бульдозером и грузовой автомобиль.
Справка о компании:
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 198 тыс. у. е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.
Сейчас в СУЭНКО работает более 4500 человек.