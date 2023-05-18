В Тюменском районе у СУЭНКО появилось новое подразделение

За четыре года участок расширил зону обслуживания. Объем сетей увеличился в 2,5 раза: с 1 559 у. е. до 3 118 у. е. В этом году Боровский принял существенное количество электрических сетей в Тюменском районе: в пос. Московский, в деревнях Патрушева, Посохово, Гусево, Падерино и близлежащих СНТ. Эти населенные пункты удалены от центра Тюмени, но находятся вблизи объездной автодороги. Поэтому обслуживать электросетевые объекты в пос. Московском и прилегающих деревнях и СНТ удобнее с использованием технической базы, расположенной в Боровском.