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В Тюмени супружеская пара пенсионеров подала на развод после 64 лет брака

18 мая 2023, 06:06

В Тюмени супруги решили развестись после 64 лет брака

В Тюмени супружеская пара развелась после 64 лет официального брака. Заявление о разводе в Мировой суд подала 83-летняя пенсионерка.
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Тюмень

Пожилая женщина отметила, что уже в течение 32 лет (с 1991 года) общее хозяйство с супругом они не ведут, проживают в разных комнатах, а время от времени бывший любимый периодически поднимает на нее руку, ворует вещи, косметику и даже жизненно-необходимые лекарства. Также пенсионерка отметила, что более 30 лет ее муж живет на две семьи.

В свою очередь 92-летний супруг заявил, что жена просто хочет выселить его из квартиры, в которой он прописан с 1998 года, но собственником не является. Также он добавил, что инициатором раздельного проживания и раздельного бюджета была именно жена. По разным комнатам они разошлись действительно в 90-е, но это не мешало им любить друг друга. И серьезных отношений с другой женщиной у него не было и нет.

Так как дедушка разводиться не хотел, суд дал супругам три месяца на примирение. Но это время не помогло — муж стал только больше пакостить.

В итоге мировой судья Калининского судебного района Тюмени удовлетворил иск о разводе.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла третье место в этом году по числу свадеб среди регионов УрФО. За два месяца в регионе образовалось более 1 тысячи новых семей.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Брак#Семья#Тюмень#Тюменская область#Суд#Валентина Бурнашева
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