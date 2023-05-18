В Тюмени супружеская пара пенсионеров подала на развод после 64 лет брака

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Пожилая женщина отметила, что уже в течение 32 лет (с 1991 года) общее хозяйство с супругом они не ведут, проживают в разных комнатах, а время от времени бывший любимый периодически поднимает на нее руку, ворует вещи, косметику и даже жизненно-необходимые лекарства. Также пенсионерка отметила, что более 30 лет ее муж живет на две семьи.
В свою очередь 92-летний супруг заявил, что жена просто хочет выселить его из квартиры, в которой он прописан с 1998 года, но собственником не является. Также он добавил, что инициатором раздельного проживания и раздельного бюджета была именно жена. По разным комнатам они разошлись действительно в 90-е, но это не мешало им любить друг друга. И серьезных отношений с другой женщиной у него не было и нет.
Так как дедушка разводиться не хотел, суд дал супругам три месяца на примирение. Но это время не помогло — муж стал только больше пакостить.
В итоге мировой судья Калининского судебного района Тюмени удовлетворил иск о разводе.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область заняла третье место в этом году по числу свадеб среди регионов УрФО. За два месяца в регионе образовалось более 1 тысячи новых семей.