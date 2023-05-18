В Тюмени супружеская пара пенсионеров подала на развод после 64 лет брака

В свою очередь 92-летний супруг заявил, что жена просто хочет выселить его из квартиры, в которой он прописан с 1998 года, но собственником не является. Также он добавил, что инициатором раздельного проживания и раздельного бюджета была именно жена. По разным комнатам они разошлись действительно в 90-е, но это не мешало им любить друг друга. И серьезных отношений с другой женщиной у него не было и нет.