В Тюмень с рабочим визитом прилетела глава Росприроднадзора России

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
«Доброе утро, Тюмень», — написала чиновница.
Известно, что Радионова примет участие в пресс-конференции, посвященной международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», страт которой был объявлен в марте этого года.
Между тем, в комментариях к посту Радионовой, тюменцы уже пишут о насущных проблемах в регионе. В частности, жителей области волнует критическое состояние озер и их инфраструктура, требующая восстановления, ландшафтные пожары.
По последним данным на территории региона, действуют шесть лесных пожаров, четыре из которых локализованы. За последние сутки в Тюменской области произошло четыре новых лесных пожара.