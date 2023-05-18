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В Тюмень с рабочим визитом прилетела глава Росприроднадзора России

18 мая 2023, 05:09

В Тюмень прилетела руководитель Росприроднадзора России

Руководитель Росприроднадзора Росии Светлана Радионова прилетела в Тюмень. Фотографию на фоне утреннего города главный экологический инспектор России опубликовала в своем тг-канале.
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Тюмень
«Доброе утро, Тюмень», — написала чиновница.

Известно, что Радионова примет участие в пресс-конференции, посвященной международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», страт которой был объявлен в марте этого года.

Между тем, в комментариях к посту Радионовой, тюменцы уже пишут о насущных проблемах в регионе. В частности, жителей области волнует критическое состояние озер и их инфраструктура, требующая восстановления, ландшафтные пожары.

По последним данным на территории региона, действуют шесть лесных пожаров, четыре из которых локализованы. За последние сутки в Тюменской области произошло четыре новых лесных пожара.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экология#Тюмень#Тюменская область#Природа#Живая природа#Защита природы
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