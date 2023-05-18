В России закрываются авторизованные сервисные центры Apple

Эксперты считают, что закрытие авторизованных сервисных центров Apple может нанести серьезный удар по небольшим сервисам, которые не являются частью крупных ритейлеров. Они сталкиваются с проблемой уменьшения числа устройств Apple, оставшихся на гарантии, а также с ростом стоимости постгарантийного ремонта из-за проблем с поставками запчастей, пишут Известия.