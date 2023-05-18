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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

В России закрываются авторизованные сервисные центры Apple

18 мая 2023, 11:54
В России началась волна закрытия авторизованных сервисных центров Apple. Два известных центра уже прекратили свою деятельность: АСЦ MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге.

Эксперты считают, что закрытие авторизованных сервисных центров Apple может нанести серьезный удар по небольшим сервисам, которые не являются частью крупных ритейлеров. Они сталкиваются с проблемой уменьшения числа устройств Apple, оставшихся на гарантии, а также с ростом стоимости постгарантийного ремонта из-за проблем с поставками запчастей, пишут Известия.

Однако следует отметить, что проблемы, с которыми сталкиваются авторизованные сервисные центры, не затрагивают ремонт гаджетов, ввезенных в рамках параллельного импорта. Это означает, что владельцы таких устройств все равно смогут получить необходимую поддержку и обслуживание.

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