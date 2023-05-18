В России закрываются авторизованные сервисные центры Apple

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Эксперты считают, что закрытие авторизованных сервисных центров Apple может нанести серьезный удар по небольшим сервисам, которые не являются частью крупных ритейлеров. Они сталкиваются с проблемой уменьшения числа устройств Apple, оставшихся на гарантии, а также с ростом стоимости постгарантийного ремонта из-за проблем с поставками запчастей, пишут Известия.
Однако следует отметить, что проблемы, с которыми сталкиваются авторизованные сервисные центры, не затрагивают ремонт гаджетов, ввезенных в рамках параллельного импорта. Это означает, что владельцы таких устройств все равно смогут получить необходимую поддержку и обслуживание.