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В регионе уже две недели не могут найти двух тюменцев

18 мая 2023, 01:03
Фото: 1MI

Двух пропавших без вести человек ищут в Тюменской области

Срочные поиски 44-летнего мужчины и 54-летней женщины объявили в Армизонском районе. Об этом сообщили в поиско-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Оба покинули дом 4 мая 2023 года в селе Раздолье и не вернулись.

Мужчину в последний раз видели в камуфлированной зелёной куртке, серых трико и чёрных резиновых сапогах. Что было надето на женщине, неизвестно.

Среди характерных примет мужчины в ориентировке указаны русые волосы и серые глаза, а также рост 166 см. У женщины — русые волосы, голубые глаза и высокий рост — 180 см.

Всех, кому станет известно о местонахождении кого-нибудь из них, просят звонить: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Наш город» писал, что пропавшую 37-летнюю тюменку ищут с 16 мая.

 

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#Елена Чебоксарова#Поиски#Поиски человека#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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