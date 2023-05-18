В регионе уже две недели не могут найти двух тюменцев

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Оба покинули дом 4 мая 2023 года в селе Раздолье и не вернулись.
Мужчину в последний раз видели в камуфлированной зелёной куртке, серых трико и чёрных резиновых сапогах. Что было надето на женщине, неизвестно.
Среди характерных примет мужчины в ориентировке указаны русые волосы и серые глаза, а также рост 166 см. У женщины — русые волосы, голубые глаза и высокий рост — 180 см.
Всех, кому станет известно о местонахождении кого-нибудь из них, просят звонить: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш город» писал, что пропавшую 37-летнюю тюменку ищут с 16 мая.