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В Гилевской роще обновили 14 км разметки для пешеходных и велосипедных дорожек. Фото

18 мая 2023, 11:04
Фото: Тюмень - наш дом

В тюменском парке обновили 14 км разметки. Фото

В Гилевской роще закончились работы по нанесению разметки для пешеходных и велосипедных дорожек, сообщает паблик «Тюмень – наш дом». Это традиционное мероприятие проводится уже на протяжении 5 лет.
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Тюмень

Рабочие обновили 14 километров разделительных линий. Это сделано для организации безопасного движения посетителей парка: для тех, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах, роликах, и тех, кто предпочитает ходьбу.

«На сегодняшний день основные работы по нанесению разметки в Гилевской роще завершены», – отмечает ведущий инженер МКУ «ЛесПаркХоз» Екатерина Сакаулова.

Большинство дорожек в парке не прямые, как на городских улицах, а имеют свой рельеф. Здесь есть свои нюансы при проведении работ. Сначала подрядчики продувают всю поверхность ветродуем, далее наносят краску на асфальт. Гарантия на работы составляет 6 месяцев.

«В среднем Гилевскую рощу посещает от 300 до 3000 человек в день. Наше пространство пользуется большой популярностью у тюменце», – сообщает ведущий инженер МКУ «ЛесПаркХоз».

В ближайшее время в парке проведут другие ремонтные работы, строители приступят к обновлению искусственного покрытия на футбольных полях. Будет обработана искусственная трава. Специальная машина разровняет ее, чтобы не было бугров.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице до 24 июля перекроют движение на улице Механической. Сейчас в города начинается сезон ремонтных работ. С 20 мая в Тюмени перекроют участок улицы Ленина, дорога будет закрыта до 31 августа. Из-за этих изменений внесены корректировки в расписание 20 тюменских автобусов, это актуально для абитуриентов, студентов и преподавателей. В данный момент на улице Республики №6 действует временная остановка по направлению в центр. 

#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Парки и скверы
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