В Гилевской роще обновили 14 км разметки для пешеходных и велосипедных дорожек. Фото

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Рабочие обновили 14 километров разделительных линий. Это сделано для организации безопасного движения посетителей парка: для тех, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности, велосипедах, роликах, и тех, кто предпочитает ходьбу.
«На сегодняшний день основные работы по нанесению разметки в Гилевской роще завершены», – отмечает ведущий инженер МКУ «ЛесПаркХоз» Екатерина Сакаулова.
Большинство дорожек в парке не прямые, как на городских улицах, а имеют свой рельеф. Здесь есть свои нюансы при проведении работ. Сначала подрядчики продувают всю поверхность ветродуем, далее наносят краску на асфальт. Гарантия на работы составляет 6 месяцев.
«В среднем Гилевскую рощу посещает от 300 до 3000 человек в день. Наше пространство пользуется большой популярностью у тюменце», – сообщает ведущий инженер МКУ «ЛесПаркХоз».
В ближайшее время в парке проведут другие ремонтные работы, строители приступят к обновлению искусственного покрытия на футбольных полях. Будет обработана искусственная трава. Специальная машина разровняет ее, чтобы не было бугров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице до 24 июля перекроют движение на улице Механической. Сейчас в города начинается сезон ремонтных работ. С 20 мая в Тюмени перекроют участок улицы Ленина, дорога будет закрыта до 31 августа. Из-за этих изменений внесены корректировки в расписание 20 тюменских автобусов, это актуально для абитуриентов, студентов и преподавателей. В данный момент на улице Республики №6 действует временная остановка по направлению в центр.