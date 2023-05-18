В Гилевской роще обновили 14 км разметки для пешеходных и велосипедных дорожек. Фото

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице до 24 июля перекроют движение на улице Механической. Сейчас в города начинается сезон ремонтных работ. С 20 мая в Тюмени перекроют участок улицы Ленина, дорога будет закрыта до 31 августа. Из-за этих изменений внесены корректировки в расписание 20 тюменских автобусов, это актуально для абитуриентов, студентов и преподавателей. В данный момент на улице Республики №6 действует временная остановка по направлению в центр.