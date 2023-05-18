«В экологию с юных лет»: в экодоме встретились школьники и глава Росприроднадзора

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В рамках премии ученики гимназии № 83 выиграли 20 саженцев лип и рябин, а также возможность посадить их вместе главой Росприроднадзора. Но в этой гимназии давно уделяют внимание зелёной повестке, на территории самого учреждения уже высажен целый сад, а потому ребята решили сделать экологичный подарок сверстникам из новой школы, где деревьев ещё мало — они подарили саженцы школе № 56.
На место, по приглашению Росприроднадзора, прибыли и специалисты экодома с мобильной площадкой, которая уже успела себя зарекомендовать и покорить сердца гостей.
«Программа, которая реализуется в Тюмени совместно с ТЭО и СИБУР дала старт в прошлом году. В нашем городе запланировано открытие 4 экодомов, 3 из которых уже работают в разных районах города. Это не только площадка, где можно сдать вторсырье — это место, где можно провести урок по экологическому просвещению детей и взрослых. И в рамках данного мероприятия площадка стала центром для продуктивного общения для начинающих экологов и крупных специалистов»», — подчеркнул глава города Тюмени Руслан Кухарук.
В рамках церемонии высадки «Аллеи Дружбы» специалисты экодома рассказали школьникам о разумном обращении с ресурсами, вторичном сырье и о том, что можно изготовить из переработанных материалов, более того, весь процесс был показан на практике в формате экоигр. Это, и мастерская переработки, и игра-бродилка, и покоривший сердца учеников — велошрёдер, а также 3д-принтер и инжектор.
«Такое правда можно из пластика сделать?», — удивленно спрашивали самые маленькие ученики и получали ответ наглядно.
Вместе с учениками гимназии № 83 и школы № 56 мобильную площадку экодома посетила глава Роспотребнадзора Светлана Радионова, она уже принимала участие в открытии второй площадки просветительского проекта — экодом, который реализуется ООО «ХКЭС» в Тюменской, Свердловской областях, ХМАО и ЯНАО.
Глава Росприроднадзора дала высокую оценку увиденному и назвала проект очень важной инициативой, объединяющей активистов, помогающей жителям завести полезные экопривычки и знания, одновременно предоставляя возможность сдать отсортированное сырье на переработку. Уже тогда она отметила, что экология должна стать для нас нормой, а просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально.
«Я руководитель контрольного органа, но в 2021 году мы поняли, что мы не справляемся, мы не сможем самостоятельно отучить людей загрязнять планету. И решили позвать на помощь тех, кто нам не откажет и тех, кому не откажут взрослые — позвать вас. И организовали эту международную премию. Ваша задача не просто рассказать о себе, но и попытаться донести до взрослого, что вам это важно. Если премия достигнет такого результата, то, наверное, вы не зря здесь сидите, я не зря сюда приехала. Ни один контролёр не сможет остановить всех нарушителей — 100%. Нам просто не хватит рук. Но вместе мы можем изменить своё сознание, измениться по отношению к природе, к животным, к лесу, к мусору, к воде — ко всему, что мы хотим изменить. Мы в вас нуждаемся и взрослый стоит здесь и просит у вас помощи, ведь за вами будущее», — обратилась к школьникам Светлана Радионова.
Поэтому детско-юношеская природоохранная инициатива «Экология — дело каждого» и была учреждена Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 31 марта 2021 года. В этом году проходит уже третий ее сезон. В прошлом году число заявок выросло более чем в 5 раз и превысило 45 тысяч, в этом году конкурсантов стало еще больше.
Основная идея проекта — пропаганда экологии с самых юных лет. В этом вопросе взгляд ведомства полностью сходится с идеей экодома и концепцией, созданной ООО «ТЭО».
«Тема экологии отзывается в сердцах у маленьких жителей нашей
области. Мы это видим каждый день в экодомах — по горящим интересом глазам ребят.
Только представьте, сколько энтузиазма и искренней заинтересованности было у
тюменских гимназистов, что, объединившись, они отправили на конкурс более 80 работ и стали призерами почётной международной премии. Именно поэтому важно поддерживать подобные инициативы и помогать ребятам знакомиться с экологической повесткой: озеленять любимый город, заботиться о природе, ответственно относиться к ресурсам и правильно обращаться с отходами», — подчеркнул генеральный директор Холдинговой компании «Экологические системы» Константин Фрумкин.
На церемонии по высадке аллеи присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор, который также подчеркнул значимость эко-просвещения в рядах молодежи. Он также поддержал инициативу по проведению уроков в школах и детских садах на этой площадке.
«Самое лучшее, что мы можем сделать в вопросах экологии, это не контролировать. и наказывать, а воспитывать с самого детства и тем самым сокращать число нарушений в экологической сфере», — сказал губернатор.
После торжественной части юные экологи вместе с представителями природоохранных ведомств, главой города и губернатором высадили «Аллею Дружбы», как символ активного экологического движения.
На память о событии детям подарили экосувениры от «ТЭО» и «СИБУР» — брелочки из переработанных крышечек от напитков, которые изготовили на их глазах.
«Сегодня мобильный пункт экодома демонстрирует возможность расширения границ проекта, мы с регоператором уже обсудили возможность проведения уроков экологии в школах и детских садах. Благодаря мобильному пункту юным тюменцам мы сможем наглядно показать, как работает система переработки отходов, как можно из вторсырья сделать новый продукт», — подвел итог Руслан Кухарук.