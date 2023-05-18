«В экологию с юных лет»: в экодоме встретились школьники и глава Росприроднадзора

Поэтому детско-юношеская природоохранная инициатива «Экология — дело каждого» и была учреждена Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 31 марта 2021 года. В этом году проходит уже третий ее сезон. В прошлом году число заявок выросло более чем в 5 раз и превысило 45 тысяч, в этом году конкурсантов стало еще больше.