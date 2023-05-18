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У тюменцев заберут более 90 гаражей ради строительства новой дороги

18 мая 2023, 07:09

В центре Тюмени снесут около 100 гаражей ради строительства новой дороги

В Тюмени радии строительства новой дороги снесут более 90 гаражей. Речь идет о пробивке улицы Даудельной на участке от Профсоюзной до улицы Софьи Ковалевской.
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Тюмень

В документах, опубликованных на сайте администрации Тюмени указано, что всего будет изъято 93 гаража.

«В целях размещения объекта дороги: „Строительство улица Даудельная на участке от улицы Профсоюзная до улицы Софьи Ковалевской“ изъять земли и гаражи, расположенные по ориентиру 50 лет Октября, 8а», — отмечено в документации.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году отремонтируют 148 участков дорог общей протяженностью порядка двухсот километров. Также запланирован ремонт путепровода на обходе Тюмени и моста через реку Ишим в Ишиме.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дорог#Гараж#Гаражи#Тюмень#Тюменская область
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