У тюменцев заберут более 90 гаражей ради строительства новой дороги

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В документах, опубликованных на сайте администрации Тюмени указано, что всего будет изъято 93 гаража.
«В целях размещения объекта дороги: „Строительство улица Даудельная на участке от улицы Профсоюзная до улицы Софьи Ковалевской“ изъять земли и гаражи, расположенные по ориентиру 50 лет Октября, 8а», — отмечено в документации.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году отремонтируют 148 участков дорог общей протяженностью порядка двухсот километров. Также запланирован ремонт путепровода на обходе Тюмени и моста через реку Ишим в Ишиме.