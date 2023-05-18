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Тюменцы смогут выиграть пять миллионов рублей

18 мая 2023, 16:37
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы смогут за деньги поучаствовать в форуме по развитию экономики страны

Десяти финалистам форума «Сильные идеи для нового времени» выделят по 5 миллионов рублей, сообщили в информцентре регионального правительства.

Общий призовой фонд на реализацию предложенных проектов составит 100 млн рублей. Заявки принимаются до 21 мая, идеи можно предлагать в нескольких сферах: социальной, технологической, экологической, кадровой, цифровых сервисов.

«Форум — содержательный диалог между активными гражданами, бизнесом и властью», — рассказал глава регионального департамента экономики Максим Скворцов, добавив, что этот диалог позволит реализовать идеи будущего.

Форум «Сильные идеи для нового времени» создан с целью выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, направленных на социально-экономическое развитие России.

Ранее «Наш город» писал, что Михаил Мишустин отметил высокие темпы социально-экономического развития в Тюмени.

 

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#Елена Чебоксарова#Экономика#Экономикабудущего#Форум#Проект#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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