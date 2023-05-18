Тюменцы смогут выиграть пять миллионов рублей

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Общий призовой фонд на реализацию предложенных проектов составит 100 млн рублей. Заявки принимаются до 21 мая, идеи можно предлагать в нескольких сферах: социальной, технологической, экологической, кадровой, цифровых сервисов.
«Форум — содержательный диалог между активными гражданами, бизнесом и властью», — рассказал глава регионального департамента экономики Максим Скворцов, добавив, что этот диалог позволит реализовать идеи будущего.
Форум «Сильные идеи для нового времени» создан с целью выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, направленных на социально-экономическое развитие России.
Ранее «Наш город» писал, что Михаил Мишустин отметил высокие темпы социально-экономического развития в Тюмени.