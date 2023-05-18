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Posted 18 мая 06:55

Published 18 мая 06:55

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

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Тюменцы после службы в зоне СВО смогут бесплатно пройти профпереподготовку

18 мая 2023, 06:55
Фото: 1MI
Участники специальной военной операции получили право на бесплатное переобучение или дополнительное образование по востребованным специальностям. О новой мере поддержке подробно рассказали в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение также распространяется на членов семей погибших при несении службы.

А, именно, следующие категории:

— ветераны боевых действий, принимавшие участие (содействовавшие выполнению задач) в СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, уволенные с военной службы (службы, работы);

— лица, принимавшие в соответствии с решениями органов публичной власти ДНР, ЛНР участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014;

— члены семей лиц, погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24.02.2022, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022, а также лиц, принимавших участие в боевых действиях в ДНР и ЛНР, начиная с 11.05.2014, при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий), либо умерших после увольнения с военной службы (службы, работы), если смерть таких лиц наступила вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при выполнении задач в ходе СВО (боевых действий).

Пройти обучение можно в ведущих образовательных организациях по востребованным направлениям.

Со списком направлений профессионального обучения можно ознакомиться при заполнении заявки на портале «Работа России». После подачи заявки на обучение необходимо пройти профориентацию в кадровом центре «Работа России».

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