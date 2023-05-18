Тюменец сколотил банду в колонии, и избивал зэков

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Преступления были зафиксированы в 2021 году. Осужденные были вынуждены просить деньги взаймы у своих родственников.
«Под надуманным предлогом предприимчивы гражданин обложил данью одного заключенного, у которого под угрозой расправы требовал 5000 рублей. Опасаясь за здоровье, потерпевший обратился к своей сестре, которая перевела на счет вымогателя только две тысячи рублей. Сумма не удовлетворила Анатолия и он подговорил двух приятелей избить «должника», чтобы быстрее получить деньги. В марте 2021 года сообщники позвали его в баню, где, требуя остальные 3 000 рублей, избили черенком от лопаты», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Ещё одной жертвой стал молодой парень, у него потребовали уже пять тысяч рублей. Его били полипропиленовой трубой, осужденный попросил свою пожилую мать отправить деньги вымогателям.
Потерпевшие обратились в администрацию ИК-4 после того, как главарь банды освободился из тюрьмы. Свою вину он признал и рассказал о своих подельниках, заключив досудебное соглашение.
Калининский районный суд Тюмени вынес приговор Анатолию, его отправили в колонию на пять
Ранее «Наш город» сообщал, что Кирилла Мартюшева приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за экстремизм. Сегодня тюменский суд назначил рассмотрение апелляции по данному делу. Защита тюменца подвергла серьёзной критике экспертизу ФСБ, на основе которой было построено обвинение , подверглась серьезной критике из-за ряда грубейших ошибок.