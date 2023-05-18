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Тюменец сколотил банду в колонии, и избивал зэков

18 мая 2023, 13:34
Фото: 1MI

Тюменец вымогал деньги у зэков и избивал их

Заключенный ИК-4 вымогал деньги у зэков. Об этом сообщает пресс-служба тюменских судов. Тюменец и его «коллеги» сколотил настоящую банду, избивали и запугивали своих жертв.

Преступления были зафиксированы в 2021 году. Осужденные были вынуждены просить деньги взаймы у своих родственников.

«Под надуманным предлогом предприимчивы гражданин обложил данью одного заключенного, у которого под угрозой расправы требовал 5000 рублей. Опасаясь за здоровье, потерпевший обратился к своей сестре, которая перевела на счет вымогателя только две тысячи рублей. Сумма не удовлетворила Анатолия и он подговорил двух приятелей избить «должника», чтобы быстрее получить деньги. В марте 2021 года сообщники позвали его в баню, где, требуя остальные 3 000 рублей, избили черенком от лопаты», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Ещё одной жертвой стал молодой парень, у него потребовали уже пять тысяч рублей. Его били полипропиленовой трубой, осужденный попросил свою пожилую мать отправить деньги вымогателям.

Потерпевшие обратились в администрацию ИК-4 после того, как главарь банды освободился из тюрьмы. Свою вину он признал и рассказал о своих подельниках, заключив досудебное соглашение.

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Ранее «Наш город» сообщал, что Кирилла Мартюшева приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за экстремизм. Сегодня тюменский суд назначил рассмотрение апелляции по данному делу. Защита тюменца подвергла серьёзной критике экспертизу ФСБ, на основе которой было построено обвинение , подверглась серьезной критике из-за ряда грубейших ошибок.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела
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