Тюменец сколотил банду в колонии, и избивал зэков

Потерпевшие обратились в администрацию ИК-4 после того, как главарь банды освободился из тюрьмы. Свою вину он признал и рассказал о своих подельниках, заключив досудебное соглашение.



Калининский районный суд Тюмени вынес приговор Анатолию, его отправили в колонию на пять