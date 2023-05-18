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Тюменец открыл грибной сезон

18 мая 2023, 02:18
Фото: 1MI

Житель Тюменской области нашёл в лесу первые грибы

Тюменец открыл грибной сезон на этой неделе: мужчина собрал несколько вешенок и поделился этим в социальной сети Вконтакте.
Сюжет
Леса
«Сезон открыл! Вешенка одиночная (вешенка покрытая). Грибов нет, но вы тут держитесь, хорошего вам настроения», — написал местный житель в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области.

Комментаторы поздравили мужчину с открытием грибного сезона.

Вешенка одиночная — съедобный гриб из семейства вешенковых, который также называют «вешенка покрытая» или «вешенка зачехленная».

Напомним, что в Тюменской области запрещено посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью.

Ранее «Наш город» писал, что в Нижнетавдинском и Вагайском районах действуют два проблемных пожара.

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#Елена Чебоксарова#Леса#Грибы#Грибники#Режим ЧС#Общество#Тюменцы
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