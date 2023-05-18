Тюменец открыл грибной сезон

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
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«Сезон открыл! Вешенка одиночная (вешенка покрытая). Грибов нет, но вы тут держитесь, хорошего вам настроения», — написал местный житель в паблике «Грибники Тюмени и Тюменской области.
Комментаторы поздравили мужчину с открытием грибного сезона.
Вешенка одиночная — съедобный гриб из семейства вешенковых, который также называют «вешенка покрытая» или «вешенка зачехленная».
Напомним, что в Тюменской области запрещено посещение лесов в связи с высокой пожароопасностью.
Ранее «Наш город» писал, что в Нижнетавдинском и Вагайском районах действуют два проблемных пожара.