Тюменец из-за пожара в квартире хотел спрыгнуть с 9 этажа. Фото

Между тем, по словам очевидцев, во время ЧП с балкона загоревшейся квартиры попытался выпрыгнуть мужчина. В МЧС данный факт подтвердили и пояснили, что, вероятно, он испугался, поэтому перелез за балконные перила. О состоянии его здоровья информации нет.