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Тюменец из-за пожара в квартире хотел спрыгнуть с 9 этажа. Фото

18 мая 2023, 10:57
Фото: фото читателя "Наш Город"

Тюменец из-за пожара попытался выбраться из квартиры через балкон

Стали известны подробности пожара на улице Локомотивной, 79. В 11:09 произошло возгорание в одной из квартир на 9 этаже — загорелся мусор.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС площадь пожара составила 1 квадратный метр. В 11:20 огонь был ликвидирован, во время происшествия никто не пострадал.

Между тем, по словам очевидцев, во время ЧП с балкона загоревшейся квартиры попытался выпрыгнуть мужчина. В МЧС данный факт подтвердили и пояснили, что, вероятно, он испугался, поэтому перелез за балконные перила. О состоянии его здоровья информации нет.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем в Тюмени в многоэтажке по улице Локомотивной, 79, загорелась квартира. На место ЧП был вызван наряд МЧС.

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