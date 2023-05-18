Тюменец из-за пожара в квартире хотел спрыгнуть с 9 этажа. Фото

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Как сообщили «Нашему Городу» в МЧС площадь пожара составила 1 квадратный метр. В 11:20 огонь был ликвидирован, во время происшествия никто не пострадал.
Между тем, по словам очевидцев, во время ЧП с балкона загоревшейся квартиры попытался выпрыгнуть мужчина. В МЧС данный факт подтвердили и пояснили, что, вероятно, он испугался, поэтому перелез за балконные перила. О состоянии его здоровья информации нет.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем в Тюмени в многоэтажке по улице Локомотивной, 79, загорелась квартира. На место ЧП был вызван наряд МЧС.