Сразу три машины столкнулись на улице Дружбы в Тюмени, пострадал один человек. Фото

Две легковушки и паркетный внедорожник столкнулись на улице Дружбы. Фото

В областной столице 18 мая на улице Дружбы произошло ДТП. По данным сервиса 2ГИС, здесь столкнулись сразу три машины (две легковушки и паркетный внедорожник).