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Сразу три машины столкнулись на улице Дружбы в Тюмени, пострадал один человек. Фото

18 мая 2023, 14:16
Фото: 2ГИС

Две легковушки и паркетный внедорожник столкнулись на улице Дружбы. Фото

В областной столице 18 мая на улице Дружбы произошло ДТП. По данным сервиса 2ГИС, здесь столкнулись сразу три машины (две легковушки и паркетный внедорожник).

На место аварии прибыла бригада скорой помощи и ГИБДД, пострадал один человек. Машины перекрыли одну из полос движения, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.

Стоит отметить, что сегодня вечером пробки составили 8 баллов. Серьёзные заторы на улице Щербакова из-за ремонта.

Два дня назад «Наш город» сообщал, что внедорожник «Рено» протаранил ВАЗ в самом центре Тюмени. В аварии пострадали только машины.

В центре Тюмени на улице Орджоникидзе внедорожник протаранил ВАЗ. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители
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