Сразу три машины столкнулись на улице Дружбы в Тюмени, пострадал один человек. Фото

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
На место аварии прибыла бригада скорой помощи и ГИБДД, пострадал один человек. Машины перекрыли одну из полос движения, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.
Стоит отметить, что сегодня вечером пробки составили 8 баллов. Серьёзные заторы на улице Щербакова из-за ремонта.
Два дня назад «Наш город» сообщал, что внедорожник «Рено» протаранил ВАЗ в самом центре Тюмени. В аварии пострадали только машины.