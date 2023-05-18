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Сегодня в Тюмени будет сухой и солнечный день

18 мая 2023, 02:02
Фото: 1MI

Тёплый день без осадков ожидается в Тюмени 18 мая

С утра в областной столице ожидается ясное небо и + 12 градусов, сообщает сервис «Яндекс. Погода».

К обеду потеплеет до + 18 градусов, солнечная погода сохранится. На протяжении дня прогнозируют восточный ветер со скоростью 3 — 6 м/с, направление которого до вечера останется неизменным. В дневные часы порывы могут достичь 11 м/с.

Ночью похолодает до + 9 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что на горячую линию «Помощь при ЧС» из-за лесных пожаров поступило более 350 звонков от жителей населённых пунктов. Вчера тушили пожар в Ялуторовске, однако ветер препятствовал ликвидации огня.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Прогноз погоды#Прогноз#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Смог
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