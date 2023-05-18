Сегодня в Тюмени будет сухой и солнечный день

К обеду потеплеет до + 18 градусов, солнечная погода сохранится. На протяжении дня прогнозируют восточный ветер со скоростью 3 — 6 м/с, направление которого до вечера останется неизменным. В дневные часы порывы могут достичь 11 м/с.