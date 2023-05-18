Сегодня в Тюмени будет сухой и солнечный день

Posted Сегодня, 02:02
Published Сегодня, 02:02
Modified Сегодня, 02:03
Updated Сегодня, 02:03
К обеду потеплеет до + 18 градусов, солнечная погода сохранится. На протяжении дня прогнозируют восточный ветер со скоростью 3 — 6 м/с, направление которого до вечера останется неизменным. В дневные часы порывы могут достичь 11 м/с.
Ночью похолодает до + 9 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что на горячую линию «Помощь при ЧС» из-за лесных пожаров поступило более 350 звонков от жителей населённых пунктов. Вчера тушили пожар в Ялуторовске, однако ветер препятствовал ликвидации огня.