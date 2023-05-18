nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Изображение материала

РЭО: Новый КПО в Тульской области сможет обрабатывать 420 000 тонн ТКО

18 мая 2023, 12:40
В Тульской области (Дубенский район) введён в эксплуатацию комплекс по обработке отходов, созданный в рамках реконструкции полигона.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что Российский экологический оператор вложил в проект 261,9 млн рублей. Объект будет обрабатывать 420 000 тонн ТКО в год и утилизировать 70 000 тонн, пишет gorod55.ru.

Объект утилизации представляет собой объект компостирования и участок изготовления технологического грунта.

Общая стоимость проекта составила 1,035 млрд рублей. Инвестором выступило ООО «СтройСитиТула» (ООО «МСК-НТ», региональный оператор Подмосковья и ещё двух областей и оператор по обращению с ТКО в Москве).

Напомним, ППК «Российский экологический оператор» была создана по указу Владимира Путина в 2019 году. Основная задача оператора – формирование комплексной системы обращения с отходами в стране. Без этого будет невозможно построить экономику замкнутого цикла.

В нацпроекте «Экология» обозначено, что уже к 2030 году в России должно обрабатываться 100% ТКО, а объём отправляемых на захоронение твердых коммунальных отходов должен сократиться на 50%.

Подпишитесь
Компания «Этажи» может покинуть Тюмень
Сегодня, 04:05
Завидуйте молча: Михельсон вошел в топ-10 самых богатых россиян
Сегодня, 08:10
До 12 лет тюрьмы грозит чиновникам администрации Тюмени за получение взятки
Сегодня, 06:32
Тюменец из-за пожара в квартире хотел спрыгнуть с 9 этажа. Фото
Сегодня, 10:57
МКС пролетает в эти дни над Тюменью: ее можно увидеть без бинокля
Сегодня, 10:39
В тюменском суде рассмотрят аппеляцию осужденного за видео «в кружочке»
Сегодня, 12:41