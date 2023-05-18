РЭО: Новый КПО в Тульской области сможет обрабатывать 420 000 тонн ТКО

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что Российский экологический оператор вложил в проект 261,9 млн рублей. Объект будет обрабатывать 420 000 тонн ТКО в год и утилизировать 70 000 тонн, пишет gorod55.ru.
Объект утилизации представляет собой объект компостирования и участок изготовления технологического грунта.
Общая стоимость проекта составила 1,035 млрд рублей. Инвестором выступило ООО «СтройСитиТула» (ООО «МСК-НТ», региональный оператор Подмосковья и ещё двух областей и оператор по обращению с ТКО в Москве).
Напомним, ППК «Российский экологический оператор» была создана по указу Владимира Путина в 2019 году. Основная задача оператора – формирование комплексной системы обращения с отходами в стране. Без этого будет невозможно построить экономику замкнутого цикла.
В нацпроекте «Экология» обозначено, что уже к 2030 году в России должно обрабатываться 100% ТКО, а объём отправляемых на захоронение твердых коммунальных отходов должен сократиться на 50%.