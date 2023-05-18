Правительство выделяет 2,7 млрд рублей для поддержки туризма в Крыму

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Проект соответствующего постановления был разработан Минэкономразвития России. Цель данной меры заключается в остановке оттока персонала из гостиниц, санаториев и туркомпаний, поскольку многие люди предпочитают уезжать работать на материк, где предложение туристических услуг больше, а заработки выше.
В настоящее время Крым столкнулся с сокращением количества туристов. По оценке регионального отделения Российского союза туриндустрии, в 2023 году полуостров примет в два раза меньше гостей, чем в предыдущем году. Это снижение спроса отразилось на загрузке местных отелей, которая составляет всего лишь 20–30% в летний период, сообщили представители Минкурортов Крыма «Известиям».