Правительство выделяет 2,7 млрд рублей для поддержки туризма в Крыму

В настоящее время Крым столкнулся с сокращением количества туристов. По оценке регионального отделения Российского союза туриндустрии, в 2023 году полуостров примет в два раза меньше гостей, чем в предыдущем году. Это снижение спроса отразилось на загрузке местных отелей, которая составляет всего лишь 20–30% в летний период, сообщили представители Минкурортов Крыма «Известиям».