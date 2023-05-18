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Правительство выделяет 2,7 млрд рублей для поддержки туризма в Крыму

18 мая 2023, 11:53
Правительство Российской Федерации приняло решение выделить 2,7 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли в Крыму. В рамках этой программы более 3,5 тысячам сотрудников организаций, работающих в сфере туризма, будет выплачено по четыре минимальных размера оплаты труда (МРОТ).

Проект соответствующего постановления был разработан Минэкономразвития России. Цель данной меры заключается в остановке оттока персонала из гостиниц, санаториев и туркомпаний, поскольку многие люди предпочитают уезжать работать на материк, где предложение туристических услуг больше, а заработки выше.

В настоящее время Крым столкнулся с сокращением количества туристов. По оценке регионального отделения Российского союза туриндустрии, в 2023 году полуостров примет в два раза меньше гостей, чем в предыдущем году. Это снижение спроса отразилось на загрузке местных отелей, которая составляет всего лишь 20–30% в летний период, сообщили представители Минкурортов Крыма «Известиям».

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